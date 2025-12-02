InícioEconomia
Tributação

Gleisi critica antecipação de dividendos: "Manobra indecente"

Empresas anunciaram a antecipação de dividendos para evitar cobrança de 10% sobre rendas maiores de R$ 600 mil ao ano, que começa a ser aplicada em janeiro do ano que vem

"É o retrato do andar de cima da sociedade brasileira, que não tem preocupação com o desenvolvimento do país", disse a ministra - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, criticou nesta terça-feira (2/12) a antecipação de dividendos realizada por empresas para escapar do aumento na taxação sobre grandes rendas, que começa em janeiro. Segundo a ministra, trata-se de uma “manobra indecente”.

Empresas como Vale e Itaú, entre outras, anunciaram a distribuição adiantada de dividendos. A partir de janeiro, haverá uma alíquota de 10% sobre rendas maiores do que R$ 50 mil por mês, ou R$ 600 mil por ano, como forma de compensar a isenção do Imposto de Renda para quem recebe salário de até $ 5 mil.

“Mídia registra uma corrida das empresas de capital aberto para antecipar a distribuição de dividendos para seus acionistas neste fim de ano. É uma manobra indecente, para fugir da cobrança de Imposto de Renda sobre dividendos que ainda são isentos”, escreveu a ministra em suas redes sociais.

“Tem até empresa tomando empréstimo para antecipar lucros que ainda nem foram realizados. É o retrato do andar de cima da sociedade brasileira, que não tem preocupação com o desenvolvimento do país, a não ser com o seu próprio”, acrescentou Gleisi.

Montante bilionário

Estimativa da XP Investimentos aponta que a soma de dividendos adicionais pode ficar entre R$ 42 e R$ 85 bilhões até o fim do ano.

Segundo a lei já sancionada, dividendos anunciados até 31 de dezembro deste ano continuarão isentos, e poderão ser pagos entre 2026 e 2028. Normalmente, eles são divulgados dentro de um prazo de 120 dias após o encerramento do ano fiscal, e pagos em 60 dias.

Há um projeto em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para ampliar o prazo de 31 de dezembro para abril de 2026, mas que ainda não foi votado.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 02/12/2025 11:55
