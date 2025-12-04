Embrapa affirma que integração pode fortalecer desenvolvimento agrário no Nordeste

O gerente-geral de Inovação, Negócios e Transferência de Tecnologia da Embrapa, Evandro Holanda, disse que o Nordeste tem um grande potencial para diminuir a desigualdade social nos próximos anos, por meio do desenvolvimento agrário. Durante o CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado nesta quinta-feira (4/12) pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), ele destacou a parceria com o Consórcio Nordeste e com o governo federal para possibilitar o avanço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Durante muito tempo, a gente percebia o de fora dizendo como o Nordeste faz as coisas. E eu acho que, quando tem o Consórcio Nordeste, ele diz: ‘Agora nós que vamos dizer como é que nós queremos fazer’”, ressaltou Holanda. Segundo ele, a Embrapa — como maior empresa pública de ciência e tecnologia do mundo tropical — também faz parte de um “processo da sociedade”.

“E nós temos condições de articular, participar, fortalecer e facilitar ecossistemas de inovação territorial por meio da articulação de pesquisa, tecnologia e dados, agricultores familiares e cooperativas, universidades, institutos federais, polos tecnológicos emergentes, políticas públicas, e aí, de novo, eu destaco o Consórcio Nordeste. Acho que a gente precisa fazer muita coisa juntos”, acrescentou.

Ainda durante o evento, ele reforçou a parceria com a iniciativa privada e os organismos internacionais para solucionar o desafio de ampliar o desenvolvimento agrário, ambiental e social. Nesse contexto, Holanda destacou ainda a importância da integração entre os governos estaduais para unificar as estratégias.

