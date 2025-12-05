InícioEconomia
IGP-DI sobe 0,01% em novembro mas ainda acumula queda no ano

Índice medido pela FGV foi impactado pelo aumento nos preços do aluguel, energia elétrica e passagens aéreas

Inflação subiu em novembro em virtude dos grupos de Habitação e Recreação, que puxaram o índice diante dos preços maiores do aluguel residencial e da tarifa de energia elétrica, além das passagens aéreas - (crédito: Kamil Krzaczynski/AFP)
O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,01% em novembro, após recuar 0,03% no mês anterior, de acordo com os dados publicados nesta sexta-feira (5/12) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). Apesar da alta, o índice ainda acumula queda de 1,30% desde janeiro de 2025 e de 0,44% nos últimos 12 meses.

Para o economista do FGV/Ibre, Matheus Dias, a inflação subiu em novembro em virtude dos grupos de Habitação e Recreação, que puxaram o índice diante dos preços maiores do aluguel residencial e da tarifa de energia elétrica, além das passagens aéreas. Em novembro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) – que compõe o índice geral – caiu 0,11%.

“Apesar da estabilidade da taxa mensal, o IGP-DI passou a acumular queda de 0,44% em 12 meses. Ao longo do ano, esse movimento foi determinado sobretudo pela retração nos preços das matérias primas brutas que compõem o IPA”, comenta Dias.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou taxa de 0,28% e acelerou em relação ao mês anterior, quando o resultado foi positivo em 0,14%. Os grupos de Educação, Leitura e Recreação (2,15%) e Habitação (0,30%) foram os únicos entre os oito que compõem o IPC que aceleraram em novembro.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,27% no mesmo mês, com materiais e equipamentos desacelerando de 0,39% para 0,28%. Já os grupos de Serviços (-0,10% para 0,14%) e Mão de Obra (0,23% para 0,28%) seguiram na direção oposta no mesmo período.

