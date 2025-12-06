Pix bate recorde histórico com 313 milhões de transferências em 24h

O sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix, alcançou mais um marco histórico na última sexta-feira (5/12) ao registrar o maior volume diário de operações desde a sua criação. Pela primeira vez, o número de transações ultrapassou a barreira de 300 milhões em apenas 24 horas.
De acordo com dados divulgados pela autoridade monetária, foram realizadas 313,3 milhões de transferências para usuários finais ao longo do dia. O fluxo financeiro também atingiu patamar inédito, com R$ 179,9 bilhões movimentados no mesmo período.
Em nota, o Banco Central destacou que o desempenho reforça o papel do Pix como uma das principais estruturas digitais do país, essencial para a dinâmica das atividades econômicas.
Até então, o maior registro havia ocorrido em 28 de novembro, data marcada pela Black Friday e pelo prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º salário, quando o sistema contabilizou 297,4 milhões de operações em um único dia.
Lançado em novembro de 2020, o Pix encerrou o mês de novembro com 178,9 milhões de usuários cadastrados, segundo as estatísticas mais recentes. Desse total, 162,3 milhões são pessoas físicas e 16,6 milhões são empresas. Em outubro, o volume financeiro acumulado pelas transações já somava R$ 3,32 trilhões.
