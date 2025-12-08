Paramount lança oferta de US$ 108,4 bilhões para adquirir Warner Bros

A Paramount iniciou uma oferta para comprar a totalidade da Warner Bros. Discovery (WBD), abrindo disputa direta com a Netflix, que na semana passada anunciou acordo para adquirir apenas os estúdios Warner Bros., a HBO e a plataforma HBO Max. A nova proposta totaliza US$ 108,4 bilhões, oferta maior que a da Netflix, que anunciou a aquisição por US$ 72 bilhões.
A oferta da Paramount prevê pagamento integral de US$ 30 por ação. A empresa afirma que o valor representa, segundo seus cálculos, US$ 18 bilhões a mais do que o pacote oferecido pela Netflix, que reúne US$ 27,75 por ação em dinheiro e ações, além de participação na futura empresa que abrigará o braço de TV linear da WBD.
Em comunicado, a Paramount classificou o acordo firmado com a Netflix como uma alternativa de “menor valor” para os acionistas. “A oferta da Paramount para a totalidade da WBD proporciona aos acionistas US$ 18 bilhões a mais em dinheiro do que a contraproposta da Netflix”, afirmou a companhia. A empresa também contestou a divisão da WBD entre estúdios/streaming e redes de TV, chamando a estratégia de “insustentável” em função do nível de endividamento previsto para a operação.
O grupo liderado por David Ellison informou que a proposta conta com financiamento de fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi, além da gestora Affinity Partners. O consórcio retirou a gigante chinesa Tencent da composição, após preocupação levantada pelo conselho da WBD.
