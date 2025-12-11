Vendas do varejo crescem 0,5% em outubro, aponta IBGE

O único resultado negativo no mês foi em tecidos, vestuário e calçados, com queda de 0,3% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O volume de vendas do comércio varejista registrou crescimento de 0,5% em outubro na comparação com setembro, marcando a primeira alta estatisticamente significativa do indicador desde março. Segundo os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com outubro do ano passado, as vendas avançaram 1,1%.

O resultado indica uma retomada gradual do consumo, após meses de estabilidade, com alta acumulada de 1,5% no ano e de 1,7% nos últimos 12 meses. Sete das oito atividades do comércio varejista registraram crescimento no volume de vendas.

Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, afirmou que a alta na série com ajuste sazonal “rompe com o padrão observado, de variações pequenas ou negativas. “Foi uma alta espalhada, pois o volume de vendas cresceu em sete dos oito setores investigados pela pesquisa”, destacou.

Entre os destaques estão equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com alta de 3,2%; e combustíveis e lubrificantes, com 1,4%. Móveis e eletrodomésticos registraram crescimento de 1,0%, seguidos por livros, jornais, revistas e papelaria, com 0,6%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, com 0,4%.

Já os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria tiveram alta de 0,3%, enquanto hipermercados, supermercados e produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceram 0,1%. O único resultado negativo no mês foi em tecidos, vestuário e calçados, com queda de 0,3%.

Varejo ampliado

Ainda na comparação com setembro, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista ampliado — que inclui, além do varejo tradicional, setores como veículos, motos, partes e peças e material de construção — registrou crescimento de 1,1%.

Nesse segmento, duas atividades se destacaram. Veículos e motos, partes e peças, com alta de 3,0%, e material de construção, com crescimento de 0,6%.