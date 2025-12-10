Secretário de Comércio dos EUA aponta avanço em acordo com Brasil

conversaram por telefone, ontem (9/12), sobre a possível retirada total da sobretaxa de 40% a produtos brasileiros exportados aos EUA. O diálogo, segundo o Planalto, durou cerca de 40 minutos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, sinalizou ter havido avanço em negociações comerciais com o Brasil. Segundo ele, que participou nesta quarta-feira (10/12) de um evento promovido pela organização sem fins lucrativos Atlantic Council, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump tiveram "conversas construtivas sobre o comércio recentemente".

Os dois líderes conversaram por telefone, ontem (9/12), sobre a possível retirada total da sobretaxa de 40% a produtos brasileiros exportados aos EUA. A conversa, segundo o Planalto, durou cerca de 40 minutos.

Na conferência da Atlantic Council, Greer ponderou que nem todos os problemas foram resolvidos, mas que há coisas que os brasileiros "podem fazer" para alcançar mais concessões em relação a tarifas.

"O Brasil é um bom parceiro para os EUA, mas também é um competidor, principalmente na agricultura", disse, ecoando comentários feitos na véspera. "Eles possuem muitas barreiras tarifárias e não-tarifárias para bens americanos, e o presidente Trump também se preocupa sobre outras questões de política externa", disse.

Entre as preocupações, Greer citou o que chamou de legislações "utilizadas como arma" contra empresas de tecnologia, "ordens secretas de investigação" contra empresas e indivíduos americanos sem detalhes públicos e prisão arbitrária de americanos.

O representante comercial dos Estados Unidos, no entanto, não apresentou provas das acusações citadas por ele.

*Com informações da Agência Estado

