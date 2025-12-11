InícioEconomia
Infraestrutura

Governo leiloa Fernão Dias com expectativa de R$ 14,8 bi em investimento

Sai a Arteris, entra a Motiva (ex-CCR) na gestão da BR-381, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A rodovia federal, leiloada na B3, vai ser modernizada com ampliação de trechos, novas vias auxiliares e de acesso, passarelas, pontos de parada e pontos de travessia para animais

A Rodovia Fernão Dias, que liga SP a BH e será administrada pela concessionária Motiva (ex-CCR), é uma das mais movimentadas do país, com 250 mil veículos por dia - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)
A Rodovia Fernão Dias, que liga SP a BH e será administrada pela concessionária Motiva (ex-CCR), é uma das mais movimentadas do país, com 250 mil veículos por dia - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A  Motiva (ex-CCR) venceu, nesta quinta-feira (11/12), o leilão de concessão da BR-381, a Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte e corta 30 municípios. A empresa — que disputou o certame com a atual concessionária Arteris S/A e com o Consórcio MG de Infraestrutura — apresentou a proposta vencedora de deságio de 17,05% sobre o valor da tarifa básica de pedágio. O desconto no preço do pedágio foi o critério usado pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para selecionar a nova concessionária.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

 

A concessão da Fernão Dias cobre os 569km que separam as duas capitais. A expectativa do governo é que haja, ao longo dos 15 anos de duração do contrato, investimentos da ordem de R$ 14,88 bilhões para duplicação de trechos, modernização, segurança viária, construção de 108km de faixas auxiliares e de 14km de vias marginais, implantação de 29 passarelas, construção de túneis e passagens elevadas para fauna, e pontos de parada e descanso, entre outras melhorias.

O leilão da Fernão Dias — uma das mais movimentadas rodovias do país em transporte de cargas e passageiros, com média de 250 mil veículos por dia — foi o último dos 13 leilões deste ano no setor rodoviário federal. Desde 2023, foram concedidos 10 mil km de rodovias federais, com demanda de quase R$ 250 bilhões em investimentos.

O leilão foi conduzido pela B3, em São Paulo, no modelo de otimização contratual, em que o contrato já está previamente repactuado com a atual concessionária — no caso, a Arteris, que geriu a estrada por 15 anos. Nos três leilões anteriores nesse modelo não houve disputa. Os trechos licitados permaneceram sob controle das atuais concessionárias, diferentemente do leilão desta quinta-feira, que teve três concorrentes e troca de comando. Derrotada no certame, a Arteris receberá indenização prevista em edital de R$ 295 milhões, valor que pode ser alterado de acordo com os passivos e o caixa deixados pela companhia.

Sem ideologia

O presidente da Motiva, Eduardo Camargo, comemorou a vitória com bom-humor, em um recado para a concessionária derrotada. “Ao pessoal da Arteris, quero dizer que a gente vai cuidar muito bem da rodovia que vocês cuidaram até hoje. Esse ativo (a rodovia) é completamente aderente à estratégia da Motiva. É um ativo grande, complexo, numa região estratégica para a Motiva”.

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), que acompanhou o leilão na B3, 2025 foi um ano “histórico”, com o maior número de leilões realizados até agora. Ele elogiou a presença de representantes do governo de Minas Gerais, apesar de o governador, Romeu Zema (Novo), ser da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Minas foi representada pelo vice-governador, Mateus Simões (PSD).

“Independentemente de qual posição no espectro ideológico nós estejamos, é fundamental, para o bem do país, que, passadas as eleições, agente administre pensando em todos. Minas é um estado muito forte, pode fazer quase tudo sozinho, mas ninguém pode tudo sozinho. Fazer junto com a União é muito importante para impulsionar o desenvolvimento do estado”, disse o ministro, em discurso após o leilão.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 11/12/2025 16:48 / atualizado em 11/12/2025 17:06
SIGA
x