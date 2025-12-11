Governo leiloa Fernão Dias com expectativa de R$ 14,8 bi em investimento

A Rodovia Fernão Dias, que liga SP a BH e será administrada pela concessionária Motiva (ex-CCR), é uma das mais movimentadas do país, com 250 mil veículos por dia - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Motiva (ex-CCR) venceu, nesta quinta-feira (11/12), o leilão de concessão da BR-381, a Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte e corta 30 municípios. A empresa — que disputou o certame com a atual concessionária Arteris S/A e com o Consórcio MG de Infraestrutura — apresentou a proposta vencedora de deságio de 17,05% sobre o valor da tarifa básica de pedágio. O desconto no preço do pedágio foi o critério usado pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para selecionar a nova concessionária.

A concessão da Fernão Dias cobre os 569km que separam as duas capitais. A expectativa do governo é que haja, ao longo dos 15 anos de duração do contrato, investimentos da ordem de R$ 14,88 bilhões para duplicação de trechos, modernização, segurança viária, construção de 108km de faixas auxiliares e de 14km de vias marginais, implantação de 29 passarelas, construção de túneis e passagens elevadas para fauna, e pontos de parada e descanso, entre outras melhorias.

O leilão da Fernão Dias — uma das mais movimentadas rodovias do país em transporte de cargas e passageiros, com média de 250 mil veículos por dia — foi o último dos 13 leilões deste ano no setor rodoviário federal. Desde 2023, foram concedidos 10 mil km de rodovias federais, com demanda de quase R$ 250 bilhões em investimentos.

O leilão foi conduzido pela B3, em São Paulo, no modelo de otimização contratual, em que o contrato já está previamente repactuado com a atual concessionária — no caso, a Arteris, que geriu a estrada por 15 anos. Nos três leilões anteriores nesse modelo não houve disputa. Os trechos licitados permaneceram sob controle das atuais concessionárias, diferentemente do leilão desta quinta-feira, que teve três concorrentes e troca de comando. Derrotada no certame, a Arteris receberá indenização prevista em edital de R$ 295 milhões, valor que pode ser alterado de acordo com os passivos e o caixa deixados pela companhia.

Sem ideologia

O presidente da Motiva, Eduardo Camargo, comemorou a vitória com bom-humor, em um recado para a concessionária derrotada. “Ao pessoal da Arteris, quero dizer que a gente vai cuidar muito bem da rodovia que vocês cuidaram até hoje. Esse ativo (a rodovia) é completamente aderente à estratégia da Motiva. É um ativo grande, complexo, numa região estratégica para a Motiva”.

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), que acompanhou o leilão na B3, 2025 foi um ano “histórico”, com o maior número de leilões realizados até agora. Ele elogiou a presença de representantes do governo de Minas Gerais, apesar de o governador, Romeu Zema (Novo), ser da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Minas foi representada pelo vice-governador, Mateus Simões (PSD).

“Independentemente de qual posição no espectro ideológico nós estejamos, é fundamental, para o bem do país, que, passadas as eleições, agente administre pensando em todos. Minas é um estado muito forte, pode fazer quase tudo sozinho, mas ninguém pode tudo sozinho. Fazer junto com a União é muito importante para impulsionar o desenvolvimento do estado”, disse o ministro, em discurso após o leilão.