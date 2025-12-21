Entenda como a Receita Federal cruza dados do Pix

A movimentação financeira digital auxilia a Receita Federal na fiscalização do Imposto de Renda. - (crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/conceito-de-tecnologia-de-pagamento-online-de-internet-banking_16459660.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=20&amp;uuid=e157f7bd-5fd0-4b37-817d-b348e3ee212a&amp;query=transfer%C3%AAncia+banc%C3%A1ria+online&quot;&gt;Imagem de rawpixel.com no Freepik&lt;/a&gt;)

A fiscalização do Imposto de Renda pela Receita Federal ganhou um poderoso aliado: o Pix. Por trás da agilidade do sistema de pagamentos instantâneo, existe uma complexa rede de inteligência artificial e cruzamento de dados que permite ao Fisco identificar inconsistências nas declarações dos contribuintes com uma precisão nunca antes vista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diferente do que muitos imaginam, a Receita Federal não monitora cada transação individual em tempo real. A fiscalização é realizada sobre o volume total movimentado. As instituições financeiras, como bancos e fintechs, são obrigadas a enviar diretamente ao Fisco uma declaração chamada e-Financeira.

Regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 2.278, de 2025, essa declaração informa o montante consolidado das operações quando a movimentação mensal ultrapassa R$ 5 mil para pessoas físicas ou R$ 15 mil para pessoas jurídicas. O sistema não detalha se a operação foi via Pix, TED ou outro meio, mas sim o valor total que circulou na conta.

Como funciona o cruzamento de dados

A tecnologia entra em cena quando a Receita Federal recebe essas informações. Supercomputadores equipados com inteligência artificial analisam bilhões de dados em busca de padrões e divergências. O sistema cruza o volume de dinheiro movimentado nas contas com as informações declaradas pelo contribuinte no Imposto de Renda.

Se um profissional autônomo, por exemplo, declara uma renda mensal de R$ 5 mil, mas seus extratos mostram uma movimentação de R$ 15 mil em recebimentos de clientes, um alerta é gerado automaticamente. O sistema identifica a incompatibilidade entre o que foi ganho e o que foi declarado, colocando o contribuinte na malha fina.

Essa análise não se limita apenas à movimentação bancária. Os algoritmos comparam as informações com outros dados, como gastos no cartão de crédito, compra de imóveis e veículos, e até mesmo movimentações de dependentes financeiros declarados.

O que chama a atenção do Fisco

O foco da Receita não está em pequenas transferências cotidianas, como a divisão de uma conta de restaurante entre amigos. A atenção se volta para movimentações que indicam atividade comercial ou renda não declarada. Alguns dos principais pontos de alerta são:

Movimentação incompatível: o volume de dinheiro que passa pela conta (entradas e saídas) é muito superior à renda declarada.

Recebimentos frequentes: receber Pix de múltiplos CPFs de forma constante pode ser interpretado como uma atividade comercial informal.

Omissão de rendimentos: prestadores de serviços ou vendedores que recebem pagamentos via Pix e não emitem nota fiscal ou não declaram os valores.

A regra é clara: todo rendimento obtido por meio de vendas ou serviços deve ser declarado, independentemente se o pagamento foi feito por Pix, dinheiro ou qualquer outro meio. Manter as informações alinhadas é a forma mais segura de evitar multas e complicações com o Fisco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.