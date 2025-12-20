InícioEconomia
INVESTIGAÇÃO

AGU ajuíza novas ações e pede bloqueio de R$ 6,6 bi em fraudes no INSS

Com dois novos ajuizamentos em dezembro, União afirma ter acionado judicialmente todas as entidades investigadas por descontos indevidos

Advocacia Geral da União - AGU - (crédito: Reprodução/Internet)
A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou, neste mês de dezembro, dois novos lotes de ações judiciais contra associações e entidades suspeitas de envolvimento em fraudes relacionadas a descontos associativos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com as novas medidas, a AGU afirma ter concluído o acionamento judicial de todas as entidades investigadas no esquema que atingiu milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.

No quarto lote, protocolado nesta semana, foram propostas ações regressivas contra oito entidades, com o objetivo de cobrar a devolução dos valores já pagos pelo INSS às vítimas dos descontos não autorizados. As ações se baseiam no direito de regresso da autarquia previdenciária e decorrem do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em julho, que permitiu o ressarcimento administrativo dos beneficiários lesados.

Segundo a AGU, os valores cobrados referem-se aos pagamentos efetuados até novembro e poderão ser atualizados conforme a consolidação de novos dados pelo INSS. A instituição não descarta o ajuizamento de novas ações regressivas, à medida que outros ressarcimentos forem realizados. Até o momento, o INSS já devolveu R$ 2,74 bilhões a mais de 4 milhões de beneficiários que contestaram os descontos.

Para o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ajuizamento do último lote reforça a atuação técnica do órgão. “A AGU atua de forma responsável e segura, pautada exclusivamente pelo conjunto probatório disponível, sem proteger ou perseguir qualquer entidade, sempre em defesa do patrimônio público federal”, afirmou.

Ao todo, a AGU já requereu o bloqueio de R$ 6,6 bilhões em bens de associações, pessoas físicas e jurídicas, por meio de 37 ações cautelares. Decisões liminares determinaram o bloqueio de R$ 4,4 bilhões, dos quais R$ 514 milhões já foram efetivamente constritos via Sisbajud, além da apreensão de 17 imóveis e 76 veículos. As medidas têm como base processos administrativos instaurados após a Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025 para apurar as fraudes nos descontos associativos.

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 20/12/2025 16:01
