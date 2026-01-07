Lula cria grupo de trabalho para fomentar microreatores nucleares

Lula anuncia Silveira nas Minas e Energia, que assume obrigado a conter pesada alta nos combustíveis - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quarta-feira (7/1), um grupo de trabalho (GT) para realizar estudos de infraestrutura nacional para receber pequenos reatores de energia nuclear. A criação do grupo sobre microrreatores de energia nuclear foi publicada no Diário Oficial da União.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Geração de energia solar cresce no Brasil, mas consumidor ainda paga caro

Sob liderança do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), o GT terá participações dos ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Luciana Santos, (Ciência e Tecnologia) e Marina Silva (Meio Ambiente). O grupo ainda conta com a Marinha e de empresas do setor nuclear.

Segundo o documento, o GT sobre infraestrutura nacional para receber pequenos reatores de energia nuclear terá de concluir as atividades em até 180 dias. Esse prazo, porém, pode ser prorrogado por mais 90 dias.

Leia também: Governo autoriza 150 nomeações em órgãos de segurança e energia nuclear

Ao final do grupo de trabalho, o governo deve entregar um documento técnico que detalhe os desafios e as oportunidades que a infraestrutura brasileira apresenta para a recepção de microrreatores de energia nuclear.