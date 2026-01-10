Por que a contribuição do MEI aumentará em 2026? Entenda o cálculo

A contribuição de Microempreendedores Individuais (MEIs) vai aumentar em 2026. - (crédito: Reprodução)

A contribuição mensal dos Microempreendedores Individuais (MEIs) será reajustada em 2026. O valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) acompanha a atualização do salário mínimo nacional, e o primeiro boleto com o novo valor, referente à competência de janeiro, terá vencimento em 20 de fevereiro de 2026.

O aumento ocorre porque a principal parte da contribuição do MEI, destinada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), corresponde a 5% do salário mínimo vigente. Com o piso nacional reajustado no início do ano, o valor repassado sobe automaticamente, alterando o total do DAS.

A contribuição mensal varia conforme a atividade exercida. Além da contribuição previdenciária, o DAS pode incluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para atividades de comércio e indústria, e o Imposto sobre Serviços (ISS) para prestadores de serviços.

Os valores fixos do ICMS (R$ 1,00) e do ISS (R$ 5,00) não mudam. O que determina o reajuste anual é sempre a parcela do INSS. Com base no salário mínimo previsto, os valores do DAS para 2026 devem variar entre R$ 82,05 (comércio e indústria) e R$ 86,05 (comércio e serviços), a depender da atividade.

Quais direitos são garantidos com o pagamento?

Manter o pagamento do DAS em dia é essencial para que o MEI tenha acesso a uma série de benefícios previdenciários. A regularidade da contribuição assegura direitos tanto para o empreendedor quanto para sua família. Confira os principais:

aposentadoria por idade ou por invalidez;

auxílio-doença, em caso de incapacidade temporária para o trabalho;

salário-maternidade, para mulheres empreendedoras;

pensão por morte, destinada aos dependentes do MEI;

auxílio-reclusão, também para os dependentes.

Além de garantir a cobertura previdenciária, a pontualidade no pagamento do boleto mensal mantém o CNPJ ativo e regular perante a Receita Federal.

Isso permite que o MEI continue emitindo notas fiscais, tenha acesso a crédito com condições especiais e participe de licitações públicas, mantendo a saúde do seu negócio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria