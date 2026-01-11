Galípolo e diretores do Banco Central vão se reunir com presidente do TCU

O encontro entre Galípolo, diretores do BC e Vital do Rêgo vai ocorrer dias após o ministro do TCU Jhonatan de Jesus voltar atrás de uma inspeção presencial no BC para apurar a conduta da autoridade monetária para liquidar extrajudicialmente o Banco Master - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai se reunir, às 14h desta segunda-feira (12/1), com o ministro Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). O encontro, que será no edifício-sede do BC, em Brasília, ocorrerá em meio aos ruídos sobre a atuação do TCU e a decisão do BC de liquidar o Banco Master.

Além de Gabriel Galípolo, a reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União contará com quatro diretores do Banco Central: Ailton de Aquino (Fiscalização), Gilneu Vivan (Regulação), Izabela Correa (Cidadania e Supervisão de Conduta) e Rogério Lucca (Secretário-Executivo). De acordo com a agenda institucional do chefe da autoridade monetária, o objetivo do encontro com Vital do Rêgo será para tratar de “assuntos institucionais”.

Imbróglio do Banco Master

O encontro entre Galípolo, diretores do BC e Vital do Rêgo vai ocorrer dias após o ministro do TCU Jhonatan de Jesus voltar atrás de uma inspeção presencial no BC para apurar a conduta da autoridade monetária para liquidar extrajudicialmente o Banco Master.

Segundo o Banco Central, a liquidação do Master ocorreu sob a justificativa de que a instituição enfrentava uma "grave crise de liquidez". Para o BC, o Banco Master não tinha mais dinheiro em caixa ou ativos de fácil conversão para honrar seus compromissos imediatos.

A liquidação do Master também ocorreu simultaneamente ao fato de a Polícia Federal apontar que o banco protagonizava fraudes no sistema financeiro. O dono do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso no fim do ano passado. Ele fio liberado com uso de tornozeleira eletrônica.