Vereador do PL cai em fake sobre benefícios: 'Querem levar vantagem em tudo'

Pablo Almeida (PL): 'A Casa Legislativa, Câmara de Vereadores, um dos lugares mais importantes das capitais do Brasil, deixou claro que Moraes não é bem-vindo aqui'

O vereador Pablo Almeida (PL), de Belo Horizonte (MG), usou um vídeo sobre políticas assistencialistas para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo, contudo, é irônico e cita medidas que sequer existem.

No post, que viralizou no TikTok, mulheres listam os “benefícios que têm no Maranhão” e citam o Bolsa Família. Uma delas afirma que ganhou uma casa do governo, enquanto outras dizem não precisar pagar contas de água e luz.

“Aqui eu não preciso pagar a luz, gente. Não preciso me preocupar com essas coisas. Inclusive a minha está ligada faz tempo, nunca desliguei, porque não preciso pagar!”, afirma uma das personagens do vídeo.

As falas são irônicas. O vídeo é do perfil humorístico “Lá eu disse coisa”, em que os maranhenses forjam situações de vulnerabilidade. No post de maior repercussão, que conta com mais de um milhão de visualizações, uma personagem diz que preparou uma mucura (gambá) para o “reilevon” (réveillon).

Reação do vereador

Pablo Almeida parece ter acreditado que os relatos são reais. Ele publicou reação ao vídeo em que se mostra indignado com a postura dos personagens em relação aos supostos benefícios.

“Para vocês terem esses benefícios, tem gente que está trabalhando e pagando através dos seus impostos para que você fique aí, com a luz ligada o dia inteiro. Quem paga essa conta é a classe trabalhadora”, disse o vereador.

Ele mostra uma reportagem da Gazeta do Povo que relata que os brasileiros vão pagar R$ 47 bilhões para bancar subsídios na conta de luz. O próprio texto deixa claro que não há medida do governo federal que garanta isenção absoluta na energia. Famílias de baixa renda podem conseguir a tarifa social ou até gratuidade, mas apenas nos primeiros 80 kWh.

Uma das personagens do vídeo ironiza: "Um benefício que eu tenho é que posso gastar água na hora que quiser. Quando vou ao banheiro, deixo o chuveiro ligado. Vou lavar vasilha com a torneira derramando água para todo lado. Eu não me preocupo, porque não pago água".

“O sentimento de querer levar vantagem em tudo é um negócio assim, absurdo”, reagiu Pablo, com revolta. Entretanto, no Brasil não há qualquer programa que conceda gratuidade na conta de água.

A reportagem entrou em contato com o gabinete do vereador para um posicionamento sobre o vídeo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto, e a matéria será atualizada caso Pablo Almeida decida se manifestar.

Vídeo humorístico

Um comentário do vídeo de reação do vereador do PL questiona se as falas eram irônicas. Uma das participantes do perfil respondeu: “Onde que existe morar em uma casa e não pagar luz, não pagar água, ter tudo de graça? Isso não existe”.

“Isso não é verdade, gente. É só ironia. Nós somos criadores de conteúdo. A gente cria, não é realidade. (...) Infelizmente, a internet hoje é assim: viu, acreditou”.

‘PT nunca mais’

Pablo Almeida associou as falsas políticas assistencialistas aos governos do Partido dos Trabalhadores e usou o vídeo para reforçar a oposição ao governo Lula em 2026.

Ele ironizou que o voto das pessoas que aparecem no post “valem o mesmo que o seu” e disse que as contas do atual governo “não vão fechar”.

“Por isso que nossa principal meta este ano é tirar o PT, esse partido das trevas, do poder”, concluiu.

