Mercado reduz projeção de inflação para 2026, aponta Boletim Focus

Economistas do mercado financeiro cortaram suas projeções para a inflação neste ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (12/1) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026 foi reduzida de 4,06% para 4,05%.

Para 2027, a expectativa de inflação permanece em 3,80%. Já em 2028, a mediana segue em 3,50% e, para 2029, a projeção também se mantém em 3,50%.



PIB

As projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) indicam estabilidade ao longo do horizonte analisado. Para 2026, o mercado manteve a estimativa de expansão em 1,80%, patamar que também se repete em 2027. Já para 2028, a expectativa segue em 2,00%, mesma mediana projetada para 2029.

Selic

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) ao fim de 2026 foi mantida em 12,25% ao ano. Para 2027, a expectativa segue em 10,50%, sem mudanças, o que reforça a percepção de ancoragem das projeções de médio prazo.

Em 2028, o mercado promoveu um leve ajuste, elevando a estimativa de 9,75% para 9,88%, enquanto, para 2029, a projeção permanece em 9,50%.

Dólar

No câmbio, a expectativa para o dólar em 2026 foi mantida em R$ 5,50. Para 2027, a projeção também permanece em R$ 5,50. Em 2028, a estimativa segue em R$ 5,52, enquanto, para 2029, o mercado elevou a projeção de R$ 5,56 para R$ 5,57, interrompendo um período prolongado de estabilidade.