Cristo Redentor projeta cores da Caixa nos 165 anos da instituição

O Cristo Redentor iluminou o Rio de Janeiro com as cores da Caixa Econômica Federal em homenagem aos 165 da instituição. A projeção, feita na noite de segunda-feira (12/1), faz parte das ações de comemoração ao aniversário do banco.
Para festejar a data, a Caixa anunciou vantagens para clientes físicos e jurídicos. Entre as vantagens, estão linhas de crédito, empréstimos e novas condições para o financiamento de imóveis.
Uma das medidas para pessoas físicas é a campanha cashback IOF Zero para compras de moedas estrangeiras até 31 de janeiro de 2027. Podem participar clientes com os cartões CAIXA Visa Platinum, Infinite e CAIXA Ícone. A estatal anunciou ainda condições diferentes para pagamento de IPTU em imóveis selecionados e na contratação de consórcios, seguro de vida, capitalização, previdência, seguro auto e seguro rural.
Pessoas jurídicas tem promoções no aluguel de maquininhas de cartão, condições especiais para contratação de convênios de Pix Automático e três meses de mensalidade grátis no TagCAIXA. Clientes Agronegócio também recebem descontos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).
A Caixa foi criada em 1861 por Dom Pedro II. Segundo o decreto, a estatal tinha o objetivo de guardar "as pequenas economias das classes menos abastadas" e "emprestar, por módico juro e sob penhor, as somas necessárias para socorrer as urgentes necessidades das classes menos favorecidas da fortuna".
