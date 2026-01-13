InícioEconomia
ANIVERSÁRIO

Cristo Redentor projeta cores da Caixa nos 165 anos da instituição

Além da projeção, banco preparou condições especiais para clientes físicos e jurídicos em comemoração ao aniversário

Cristo Redentor iluminou o Rio de Janeiro com as cores da Caixa Econômica Federal em homenagem aos 165 da instituiçã - (crédito: Reprodução/Santuário Cristo Redentor)
Cristo Redentor iluminou o Rio de Janeiro com as cores da Caixa Econômica Federal em homenagem aos 165 da instituiçã - (crédito: Reprodução/Santuário Cristo Redentor)

O Cristo Redentor iluminou o Rio de Janeiro com as cores da Caixa Econômica Federal em homenagem aos 165 da instituição. A projeção, feita na noite de segunda-feira (12/1), faz parte das ações de comemoração ao aniversário do banco. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para festejar a data, a Caixa anunciou vantagens para clientes físicos e jurídicos. Entre as vantagens, estão linhas de crédito, empréstimos e novas condições para o financiamento de imóveis. 

Uma das medidas para pessoas físicas é a campanha cashback IOF Zero para compras de moedas estrangeiras até 31 de janeiro de 2027. Podem participar clientes com os cartões CAIXA Visa Platinum, Infinite e CAIXA Ícone. A estatal anunciou ainda condições diferentes para pagamento de IPTU em imóveis selecionados e na contratação de consórcios, seguro de vida, capitalização, previdência, seguro auto e seguro rural.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pessoas jurídicas tem promoções no aluguel de maquininhas de cartão, condições especiais para contratação de convênios de Pix Automático e três meses de mensalidade grátis no TagCAIXA. Clientes Agronegócio também recebem descontos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). 

A Caixa foi criada em 1861 por Dom Pedro II. Segundo o decreto, a estatal tinha o objetivo de guardar "as pequenas economias das classes menos abastadas" e "emprestar, por módico juro e sob penhor, as somas necessárias para socorrer as urgentes necessidades das classes menos favorecidas da fortuna".  

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 13/01/2026 09:32
SIGA
x