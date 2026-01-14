Atendimento no INSS passa a ser por meio de fila nacional

INSS instituiu comitê estratégico para monitorar, avaliar e propor soluções para reduzir a fila de requerimentos - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação de processos, o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá promover o atendimento a pensionistas e aposentados por meio de uma fila nacional que promete otimizar o fluxo de atendimento dos servidores para dar andamento às demandas. As novas regras já foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

“A ideia é que a força de trabalho das regiões com melhores indicadores possa atuar nos processos daqueles que estão esperando mais tempo. Além disso, nós focamos naqueles benefícios que possuem maior número de pessoas aguardando”, declarou o presidente do INSS, Gilberto Waller.

O Relatório da Fila, divulgado pela instituição em outubro de 2025, apontou que o tempo médio para a concessão de benefícios foi reduzido para 35 dias, após alcançar um pico de espera com média de 64 dias, em março do ano passado.

Waller ainda destaca que o esforço será concentrado nos benefícios com maior número de pessoas aguardando. “Essa é a prioridade para a gente atacar essa fila de verdade: tais como os casos do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e os benefícios por incapacidade. Isso representa quase 80% da nossa fila e esses são aqueles que vamos atacar prioritariamente.”

O programa, criado por meio da Lei 15.201/2025, tem como objetivo acelerar a revisão de benefícios do INSS e reduzir a fila de espera nos processos, por meio de bonificação de peritos e servidores do INSS, por atividades além da capacidade habitual. A ação também é conhecida como Pagamento Extraordinário do Programa de Gerenciamento de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (PEPGB), que também passará por mudanças.

No mês de novembro de 2025, após um aumento de 23% no volume de novos processos ao longo do ano, o INSS também instituiu um comitê estratégico para monitorar, avaliar e propor soluções para reduzir a fila de requerimentos de benefícios.