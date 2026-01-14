InícioDiversão e Arte
Henri Castelli passa mal novamente dentro da casa do BBB26

Cerca de cinco minutos após retornar oficialmente à casa e entrar em contato com os demais brothers, ele teve uma nova crise e precisou receber atendimento médico; internautas repercutem

Henri Castelli à beira da piscina, logo depois de retornar do hospital: nova crise - (crédito: Reprodução/Globo.com)

O ator Henri Castelli voltou a passar mal no Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (14/1). Cerca de cinco minutos após retornar oficialmente à casa e entrar em contato com os demais brothers, ele teve uma nova crise e precisou receber atendimento médico.

A situação voltou a assustar os participantes do reality show. Logo após o ocorrido, todos começaram a comentar e relatar o que havia acontecido. Maxiane, uma das participantes, contou que eles estavam reunidos na sala, bateram palmas pelo retorno de Henri e, de repente, ele teve uma convulsão e caiu no chão. 

"A gente bateu palma para ele, e ele estava em pé. Colocou a mão na cintura e pronto. Caiu e acabou", disse ela se referindo ao momento da nova convulsão do ator no BBB 26.

Por volta das 15h10, a produção conversou com os participantes e informou que o ator está bem e vai permanecer sob observação nas próximas horas. 

O que aconteceu? 

O ator Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 na manhã desta quarta-feira (14/1). Após cerca de nove horas em uma dinâmica de resistência, o participante caiu da plataforma onde estava e convulsionou diante dos colegas de confinamento.

Os participantes do reality assim que percebem que tem algo de errado com o ator, começam a gritar por ajuda. Internautas comentaram da situação nas redes e enfatizaram que houve demora no atendimento. "A demora da produção, que agonia", escreveu um usuário. 

 

 

 

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 14/01/2026 14:57 / atualizado em 14/01/2026 15:15
