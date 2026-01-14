Henri Castelli passa mal novamente dentro da casa do BBB26

Henri Castelli à beira da piscina, logo depois de retornar do hospital: nova crise - (crédito: Reprodução/Globo.com)

O ator Henri Castelli voltou a passar mal no Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (14/1). Cerca de cinco minutos após retornar oficialmente à casa e entrar em contato com os demais brothers, ele teve uma nova crise e precisou receber atendimento médico.

A situação voltou a assustar os participantes do reality show. Logo após o ocorrido, todos começaram a comentar e relatar o que havia acontecido. Maxiane, uma das participantes, contou que eles estavam reunidos na sala, bateram palmas pelo retorno de Henri e, de repente, ele teve uma convulsão e caiu no chão.

"A gente bateu palma para ele, e ele estava em pé. Colocou a mão na cintura e pronto. Caiu e acabou", disse ela se referindo ao momento da nova convulsão do ator no BBB 26.

Por volta das 15h10, a produção conversou com os participantes e informou que o ator está bem e vai permanecer sob observação nas próximas horas.

O que aconteceu?

O ator Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 na manhã desta quarta-feira (14/1). Após cerca de nove horas em uma dinâmica de resistência, o participante caiu da plataforma onde estava e convulsionou diante dos colegas de confinamento.

Os participantes do reality assim que percebem que tem algo de errado com o ator, começam a gritar por ajuda. Internautas comentaram da situação nas redes e enfatizaram que houve demora no atendimento. "A demora da produção, que agonia", escreveu um usuário.



Gente, o mínimo que a pessoa tem que ficar em observação após uma crise de convulsão não é 6h? Que atendimento médico foi esse que deram pro Henri Castelli?#RedeBBB | #BBB | #BBB26 January 14, 2026

A cena de todo mundo orando após Henri Castelli ter uma nova convulsão me deixou embrulhado ???????? #BBB26 — Andrey Michael ? (@AndreyMichael) January 14, 2026

Henri Castelli retornou pra casa do #BBB26, e acabou passando mal novamente. pic.twitter.com/pFQmJO5bzd — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 14, 2026

Não tem condições de Henri Castelli continuar no jogo, passou mal de novo #BBB26 January 14, 2026