Henri Castelli passa mal novamente dentro da casa do BBB26

O ator Henri Castelli voltou a passar mal no Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (14/1). Cerca de cinco minutos após retornar oficialmente à casa e entrar em contato com os demais brothers, ele teve uma nova crise e precisou receber atendimento médico.
A situação voltou a assustar os participantes do reality show. Logo após o ocorrido, todos começaram a comentar e relatar o que havia acontecido. Maxiane, uma das participantes, contou que eles estavam reunidos na sala, bateram palmas pelo retorno de Henri e, de repente, ele teve uma convulsão e caiu no chão.
"A gente bateu palma para ele, e ele estava em pé. Colocou a mão na cintura e pronto. Caiu e acabou", disse ela se referindo ao momento da nova convulsão do ator no BBB 26.
Por volta das 15h10, a produção conversou com os participantes e informou que o ator está bem e vai permanecer sob observação nas próximas horas.
O que aconteceu?
O ator Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 na manhã desta quarta-feira (14/1). Após cerca de nove horas em uma dinâmica de resistência, o participante caiu da plataforma onde estava e convulsionou diante dos colegas de confinamento.
Os participantes do reality assim que percebem que tem algo de errado com o ator, começam a gritar por ajuda. Internautas comentaram da situação nas redes e enfatizaram que houve demora no atendimento. "A demora da produção, que agonia", escreveu um usuário.
