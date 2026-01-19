Haddad propõe ampliar poder do BC na supervisão de fundos de investimento

De acordo com o ministro, a iniciativa busca ampliar o chamado perímetro regulatório do BC, reunindo em um único órgão a supervisão de áreas que hoje se sobrepõem - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (19/1) que levou ao governo uma proposta para ampliar o perímetro regulatório do Banco Central (BC). A iniciativa prevê transferir para a autoridade monetária a regulação e a fiscalização dos fundos de investimento, atribuições que hoje estão sob responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O uso de fundos de investimento em esquemas de fraude ganhou destaque com a deflagração da segunda fase da operação Compliance Zero pela Polícia Federal, na última quarta-feira (14), que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master por meio de fundos administrados pela Reag Investimentos.



Segundo o ministro, hoje os fundos de investimento estão cada vez mais integrados ao sistema financeiro, o que acaba gerando efeitos até sobre a contabilidade pública. “Há muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central e permanece sob responsabilidade da CVM, na minha opinião, de forma equivocada. O Banco Central precisa ampliar seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos”, disse em entrevista ao UOL News.

A proposta está em discussão no âmbito do Executivo e envolve o Ministério da Fazenda, a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, além do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. De acordo com o ministro, a iniciativa busca ampliar o chamado perímetro regulatório do BC, reunindo em um único órgão a supervisão de áreas que hoje se sobrepõem.

Ele acrescentou que o modelo se inspira em bancos centrais de países desenvolvidos, onde a fiscalização do sistema financeiro é mais centralizada e integrada.

Haddad também fez duras críticas à gestão anterior do Banco Central, sob o comando de Roberto Campos Neto. Segundo o ministro, o atual presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, assumiu o cargo já enfrentando problemas graves, entre eles o caso de fraude envolvendo o Banco Master. “Herdou um problema constituído integralmente na gestão anterior. O Galípolo teve de ‘descascar um abacaxi’ enorme, mas resolveu com competência”, disse o ministro.