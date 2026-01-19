Fiscalização do Pix mira lavagem de dinheiro e não prevê taxação, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (19/1) que o acompanhamento das transações realizadas via Pix busca fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e a crimes financeiros, sem qualquer intenção de criar impostos ou cobranças sobre o sistema de pagamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A fiscalização do Pix tem como finalidade coibir a lavagem de dinheiro e não envolve a criação de qualquer tipo de taxação”, reforçou em entrevista ao UOL News. Recentemente, a Receita Federal voltou a rebater informações falsas que circulam nas redes sociais sobre um suposto monitoramento de transações individuais com base na Instrução Normativa nº 2.278, editada em agosto do ano passado, esclarecendo que a norma não autoriza esse tipo de rastreamento.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Haddad destacou a ligação entre os descontos oferecidos em pagamentos via Pix em postos de combustíveis e a atuação da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), relação evidenciada pela Operação Carbono Oculto, que revelou conexões do crime organizado com o setor.

Leia também: Haddad propõe ampliar poder do BC na supervisão de fundos de investimento

“Quem está nos ouvindo certamente já viu casos de postos de gasolina ligados ao PCC anunciando preços mais baixos para pagamentos via Pix. Quando se observa o tamanho do desconto, percebe-se que é algo muito além de taxas de cartão”, indagou.

“Por que a pessoa vende 50 centavos mais barato o litro da gasolina? Não é por causa do cartão de crédito ou do Pix. É porque aquele combustível estava adulterado ou tinha outra fonte de procedência, ou porque estava lavando dinheiro usando combustível. Nós temos que fiscalizar”, emendou.