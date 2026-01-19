FGC inicia restituição a clientes do banco Master após liquidação extrajudicial

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) inicia nesta segunda-feira (19/1) a restituição de clientes dos bancos Master, Master de Investimento e Letsbank, após a liquidação extrajudicial das instituições, oficializada em novembro de 2025. A medida envolve correntistas e investidores que mantinham recursos aplicados em produtos como CDB, LCI e LCA.
Segundo o FGC, aproximadamente 570 mil das 800 mil pessoas com valores a receber já solicitaram a devolução. Desse total, 377 mil finalizaram todas as etapas do processo. A consolidação e a conferência da lista de credores foram realizadas pelo Banco Central, responsável por validar quem tem direito à garantia.
A estimativa é que o montante total a ser restituído alcance cerca de R$ 40,6 bilhões. O início dos pagamentos ocorre após o maior intervalo entre a decretação da liquidação e o ressarcimento desde 2013, quando clientes do Banco Rural aguardaram três meses e seis dias para receber os valores garantidos.
Pessoas físicas devem solicitar o ressarcimento pelo aplicativo do FGC, disponível para os sistemas Android e iOS. Já as pessoas jurídicas precisam fazer o pedido por meio do Portal do Investidor. O limite de cobertura do fundo é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, valor que inclui o principal investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação.
A garantia do FGC abrange contas-correntes, poupança e investimentos como CDB, RDB, LCI, LCA, LCD e outros produtos financeiros cobertos pelo fundo.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
