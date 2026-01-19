InícioEconomia
Usuários relatam instabilidade no Pix em diferentes bancos

Relatos de usuários nas redes sociais mostram que o programa não estava operante para repassar débitos

Os problemas notificados se referem a transferência, pagamentos e aplicativo móvel - (crédito: Divulgação)
O sistema de transferência de dinheiro por Pix parece enfrentar uma instabilidade na tarde desta segunda-feira (19/1). Relatos de usuários nas redes sociais mostram que o programa não estava operante para repassar débitos.

Segundo o portal Downdetector, que aponta falhas em sistemas on-line, as reclamações sobre o Pix começaram às 14h17 e atingiram o pico de 8.057 reclamações às 14h50. Os problemas notificados se referem a transferência, pagamentos e aplicativo móvel.

O Correio procurou o Banco Central (BC) para explicar as falhas, mas até o momento não recebeu resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a instabilidade:

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 19/01/2026 16:14
