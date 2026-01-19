Usuários relatam instabilidade no Pix em diferentes bancos

O sistema de transferência de dinheiro por Pix parece enfrentar uma instabilidade na tarde desta segunda-feira (19/1). Relatos de usuários nas redes sociais mostram que o programa não estava operante para repassar débitos.
Segundo o portal Downdetector, que aponta falhas em sistemas on-line, as reclamações sobre o Pix começaram às 14h17 e atingiram o pico de 8.057 reclamações às 14h50. Os problemas notificados se referem a transferência, pagamentos e aplicativo móvel.
O Correio procurou o Banco Central (BC) para explicar as falhas, mas até o momento não recebeu resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.
Nas redes sociais, os internautas repercutiram a instabilidade:
@infinitepay mais de uma hora assim ninguém consegue receber dinheiro muito menos pagar algo por Pix ???? pic.twitter.com/mGWyUB3JQW— Wesley (@wesleyrittis33) January 19, 2026
Itau e Mercado pago com o Pix fora do ar, oq será que o governo ta aprontando???? pic.twitter.com/vaKFuflGl3— Clécio (@FreeClecio) January 19, 2026
Explicado a instabilidade no PIX ???? pic.twitter.com/qgDejzeVNB— Gabriel Muniz (@Gabrielmuniz93) January 19, 2026