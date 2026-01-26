Mercado reduz para 4% a previsão da inflação para 2026

Para os anos seguintes, as projeções permanecem estáveis há pelo menos um mês, com inflação de 3,8% em 2027; 3,5%, em 2028; e 3,5%, em 2029 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Agentes do mercado financeiro voltaram a reduzir a previsão para a inflação oficial em 2026, de acordo com o relatório Focus publicado nesta segunda-feira (26/1) pelo Banco Central. O documento mostra que a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano reduziu de 4,02% para 4% na comparação com o número divulgado na semana anterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para os anos seguintes, as projeções permanecem estáveis há pelo menos um mês, com inflação de 3,8% em 2027; 3,5%, em 2028; e 3,5%, em 2029. De acordo com os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início de janeiro, o IPCA acumulou 4,26% nos 12 meses de 2025.

Leia também: Bolsa brasileira fecha a semana com recordes sucessivos

No mesmo relatório, o mercado também manteve a projeção para o câmbio em 2026, com o dólar fechando o ano em R$ 5,50. Já para o ano seguinte, houve um ligeiro aumento na comparação com a estimativa da semana anterior, que passou para R$ 5,51, ante R$ 5,50. Para 2028, a previsão segue em R$ 5,52 e em 2029, R$ 5,58.

Já a perspectiva para a economia segue de crescimento de 1,8% tanto em 2026 quanto em 2027. Nos dois anos seguintes, o mercado prevê dois avanços de 2% no Produto Interno Bruto (PIB). Ainda de acordo com o documento, a estimativa para a Taxa Básica de Juros Selic neste ano permaneceu em 12,25% e deve seguir dentro do patamar de dois dígitos até 2029, segundo os agentes consultados pelo Focus.