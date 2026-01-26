InícioEconomia
Mercado reduz para 4% a previsão da inflação para 2026

Estimativa do Boletim Focus aponta uma desaceleração do IPCA em relação ao ano anterior

Para os anos seguintes, as projeções permanecem estáveis há pelo menos um mês, com inflação de 3,8% em 2027; 3,5%, em 2028; e 3,5%, em 2029 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Agentes do mercado financeiro voltaram a reduzir a previsão para a inflação oficial em 2026, de acordo com o relatório Focus publicado nesta segunda-feira (26/1) pelo Banco Central. O documento mostra que a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano reduziu de 4,02% para 4% na comparação com o número divulgado na semana anterior.

Para os anos seguintes, as projeções permanecem estáveis há pelo menos um mês, com inflação de 3,8% em 2027; 3,5%, em 2028; e 3,5%, em 2029. De acordo com os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início de janeiro, o IPCA acumulou 4,26% nos 12 meses de 2025.

No mesmo relatório, o mercado também manteve a projeção para o câmbio em 2026, com o dólar fechando o ano em R$ 5,50. Já para o ano seguinte, houve um ligeiro aumento na comparação com a estimativa da semana anterior, que passou para R$ 5,51, ante R$ 5,50. Para 2028, a previsão segue em R$ 5,52 e em 2029, R$ 5,58.

Já a perspectiva para a economia segue de crescimento de 1,8% tanto em 2026 quanto em 2027. Nos dois anos seguintes, o mercado prevê dois avanços de 2% no Produto Interno Bruto (PIB). Ainda de acordo com o documento, a estimativa para a Taxa Básica de Juros Selic neste ano permaneceu em 12,25% e deve seguir dentro do patamar de dois dígitos até 2029, segundo os agentes consultados pelo Focus.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 26/01/2026 11:52 / atualizado em 26/01/2026 11:53
