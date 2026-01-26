InícioEconomia
PF inicia nova rodada de depoimentos sobre compra do Master pelo BRB

Investigação apura suspeitas de irregularidades na operação. Oito investigados serão ouvidos no STF ao longo de dois dias

Os depoimentos serão colhidos na sede do Supremo, em formato híbrido, com participação presencial e por videoconferência - (crédito: Divulgação)
A Polícia Federal (PF) deu início, nesta segunda-feira (26/1) a uma nova fase do inquérito que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). O cronograma prevê a oitiva de oito investigados ao longo de dois dias. Os depoimentos serão colhidos na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em formato híbrido, com participação presencial e por videoconferência.

Nesta segunda, prestam esclarecimentos quatro pessoas com atuação nas áreas financeira e empresarial: Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma das empresas sob investigação; o empresário Henrique Souza e Silva Peretto; e Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master.

Na terça-feira (27), a PF ouvirá Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB; Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos e Tecnologia do Banco Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio da instituição; e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.

Inicialmente, a Polícia Federal planejava realizar os depoimentos de forma escalonada, entre o fim de janeiro e o mês de fevereiro. No entanto, a pedido do relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli, as oitivas foram antecipadas.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 26/01/2026 04:00
