PF inicia nova rodada de depoimentos sobre compra do Master pelo BRB

A Polícia Federal (PF) deu início, nesta segunda-feira (26/1) a uma nova fase do inquérito que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). O cronograma prevê a oitiva de oito investigados ao longo de dois dias. Os depoimentos serão colhidos na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em formato híbrido, com participação presencial e por videoconferência.

Nesta segunda, prestam esclarecimentos quatro pessoas com atuação nas áreas financeira e empresarial: Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma das empresas sob investigação; o empresário Henrique Souza e Silva Peretto; e Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master.

Na terça-feira (27), a PF ouvirá Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB; Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos e Tecnologia do Banco Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio da instituição; e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.

Inicialmente, a Polícia Federal planejava realizar os depoimentos de forma escalonada, entre o fim de janeiro e o mês de fevereiro. No entanto, a pedido do relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli, as oitivas foram antecipadas.



