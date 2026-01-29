Endividamento das famílias brasileiras chega próximo a 50% em 2025

Nos 12 meses, o percentual da receita mensal da família destinado ao pagamento de dívidas e despesas fixas chegou à máxima histórica de 29,3% - (crédito: Reprodução)

Dados publicados pelo Banco Central, nesta quinta-feira (29/1), mostram que o endividamento das famílias chegou a 49,8% no final de 2025, o que representa um aumento de 1,5 p.p. na comparação com o ano anterior e de 0,5 p.p. ante novembro. Nos 12 meses, o comprometimento de renda, que representa o percentual da receita mensal da família destinado ao pagamento de dívidas e despesas fixas, como aluguel, condomínio e empréstimos, avançou 2,2 p.p., chegando à máxima histórica de 29,3%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Endividamento cresce no DF e acende alerta para gastos de fim de ano

Em 2025, o Indicador de Custo do Crédito (ICC), que mede o custo médio de toda a carteira ativa de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), chegou a 23,4% ao ano, com um aumento de 1,9 p.p. no ano e uma redução de 0,2 p.p. em dezembro. Já o percentual de inadimplência do crédito total, que considera os atrasos acima de 90 dias, atingiu 4,1% da carteira no último mês do ano, com um aumento de 1,1 p.p. em relação ao final de 2024.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao considerar somente as empresas, o percentual de inadimplência ficou em 2,5%, após alta de 0,5 p.p. no ano. Em relação ao crédito às famílias, a inadimplência subiu 1,5 p.p. no ano e atingiu 5%. Somente no mês de dezembro, esse percentual cresceu 0,1 p.p. na carteira de crédito total e de pessoas físicas e manteve-se estável no segmento de crédito às pessoas jurídicas.

No segmento de crédito com recursos livres, a inadimplência registrou alta de 1,3 p.p. em 2025 e chegou a 5,4%. Já no crédito livre às empresas, a inadimplência cresceu 0,7 p.p. no ano e atingiu 3,2% da carteira. No crédito livre às famílias, a inadimplência ficou em 6,9%, com alta de 1,7 p.p. nos doze meses de 2025.