Alckmin tem reunião com presidente de sindicato de metalúrgicos

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic), Geraldo Alckmin se reuniu, na manhã desta quinta-feira (29/1), com Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. No encontro, o sindicalista cobrou a liberação de recursos para a Avibras Indústria Aeroespacial.

Considerada maior empresa do setor, a Avibras paralisou as operações após decretar recuperação judicial, em 2022. Após negociações entre a empresa e seus trabalhadores, há a previsão de retomada das atividades em 16 de março.

Na reunião, segundo o sindicato, Alckmin afirmou empenho do governo no possível fechamento de um contrato entre o Exército e a Avibras, no valor de R$ 900 milhões, por cinco anos. Ainda de acordo com o sindicato, Alckmin projetou que o resultado do possível acordo deve sair até o término de uma negociação — entre Avibras e trabalhadores — sobre o pagamento de dívidas trabalhistas.

O encontro, realizado no Palácio do Planalto, também contou com as participações de Lucas Francelino, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, e de Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento, Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.

Em nota enviada ao Correio, a Avibras comentou que seu processo de reestruturação conta com "compras estratégicas por parte do Exército Brasileiro e o avanço da negociação da transação tributária". A empresa também relatou haver negociações com seus trabalhadores em relação às dívidas trabalhistas.

A participação do Governo Federal no processo de reestruturação da Avibras também foi comentada pela empresa. "A condição central para a consolidação desse processo é a participação do Governo Federal. As alternativas para essa participação já foram debatidas no âmbito do próprio Governo, considerando o caráter estratégico da Avibras para a soberania nacional e para a Base Industrial de Defesa", finalizou a nota.