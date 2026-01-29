Dólar segue estável após Copom manter Selic, enquanto Ibovespa registra queda

Por volta das 14h20 desta quinta-feira (29/1), a moeda norte-americana caía a R$ 5,203 - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar opera de forma estável em relação ao real nesta quinta-feira (29/1), após registrar alta na sessão, por volta 12h17, quando a moeda norte-americana avançava 0,31%, cotada a R$ 5,222. Já por volta das 14h20, caía a R$ 5,203, valor semelhante ao encerramento do pregão de ontem (28), quando fechou em R$ 5,206.

O Ibovespa, por sua vez, registrou diminuição de 0,79% no mesmo horário, alcançando 183.184 pontos e indo contra a sequência positiva. A queda foi seguida de uma alta registrada pela manhã, quando alcançou 186.365 mil pontos, por volta das 11h45.

O movimento ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) decidir, na véspera, pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, com sinalização de início do ciclo de cortes em março. A decisão foi acompanhada de perto pelos investidores, assim como os desdobramentos da política monetária norte americana.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) anunciou a manutenção da taxa básica de juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. A decisão não foi unânime: os dirigentes Stephen I. Miran e Christopher J. Waller votaram por um corte de 25 pontos-base.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

