Dólar segue estável após Copom manter Selic, enquanto Ibovespa registra queda

O dólar opera de forma estável em relação ao real nesta quinta-feira (29/1), após registrar alta na sessão, por volta 12h17, quando a moeda norte-americana avançava 0,31%, cotada a R$ 5,222. Já por volta das 14h20, caía a R$ 5,203, valor semelhante ao encerramento do pregão de ontem (28), quando fechou em R$ 5,206.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Ibovespa, por sua vez, registrou diminuição de 0,79% no mesmo horário, alcançando 183.184 pontos e indo contra a sequência positiva. A queda foi seguida de uma alta registrada pela manhã, quando alcançou 186.365 mil pontos, por volta das 11h45.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O movimento ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) decidir, na véspera, pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, com sinalização de início do ciclo de cortes em março. A decisão foi acompanhada de perto pelos investidores, assim como os desdobramentos da política monetária norte americana.
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) anunciou a manutenção da taxa básica de juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. A decisão não foi unânime: os dirigentes Stephen I. Miran e Christopher J. Waller votaram por um corte de 25 pontos-base.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais