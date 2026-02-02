Mercado calmo reduz projeção de inflação para 2026, aponta Boletim Focus

Expectativa do mercado financeiro para o IPCA deste ano recua para 3,99%, na margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país, foi revisada para baixo. A estimativa para o ano passou de 4% para 3,99%, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (2/2), pelo Banco Central.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A redução ocorre pela quarta semana consecutiva e mantém a projeção dos agentes de mercado dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabelece inflação de 3%, com margem de tolerância entre 1,5% e 4,5%. Para 2027, a expectativa permanece em 3,8%. Para 2028 e 2029, o mercado projeta variação de 3,5% ao ano, no biênio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O relatório também aponta previsões de curto prazo para a inflação. Para este mês de fevereiro, a estimativa é de alta de 0,53%, seguida de variação de 0,34% em março. Já o IGP-M, conhecido como indexador dos aluguéis, teve projeção elevada de 3,87% para 3,92% no acumulado de 2026. No caso dos preços administrados, houve leve recuo, de 3,76% para 3,75%.

As expectativas para a atividade econômica permaneceram estáveis. O mercado manteve a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto em 1,8% para 2026, e em 2% para 2027. Em relação à política monetária, o Boletim Focus indica expectativa de queda gradual da taxa básica de juros ao longo de 2026. A projeção para a Selic é que a taxa básica de juros caia para 12,25% até o fim do ano. Para março, a estimativa é de 14,5%, sinalizando cortes — pelo Conselho de Política Monetária (Copom) — ao longo do período. Para o fim de 2027, o mercado projeta taxa de 10,5%.

No câmbio, a previsão para o dólar no encerramento de 2026 permaneceu em R$ 5,50. Para fevereiro, houve pequena revisão, de R$ 5,39 para R$ 5,38. A expectativa para o fim de 2027 também ficou em R$ 5,50.

Os dados fiscais, para os agentes consultados, apontam melhora na dívida pública. A projeção para a dívida líquida do setor público, em 2026, recuou de 70,36% para 70,32% do PIB. O déficit primário (receitas menos despesas, excluindo juros da dívida) foi mantido em -0,53% do PIB, assim como o resultado nominal (que inclui o pagamento de juros), estimado em -8,6%.

No setor externo, a aposta para o superávit da balança comercial, em 2026, permanece em US$ 67,65 bilhões. A projeção de investimento direto no país foi revisada para baixo, de US$ 74,85 bilhões para US$ 74,35 bilhões. O déficit em conta corrente, por sua vez, deve crescer ligeiramente, passando de US$ -67,8 bilhões para US$ -67,9 bilhões.

*Estagiário sob a supervisão de Vinicius Doria

Saiba Mais Economia Vorcaro disse que planejava ‘final feliz’ com venda do Master pela Fictor

Vorcaro disse que planejava ‘final feliz’ com venda do Master pela Fictor Economia Fictor entra com pedido de recuperação judicial após tentar comprar Master

Fictor entra com pedido de recuperação judicial após tentar comprar Master Economia Previdência privada é opção para quem deseja complementar a renda lá na frente

Previdência privada é opção para quem deseja complementar a renda lá na frente Economia Haddad indica Guilherme Mello para diretoria do Banco Central

Haddad indica Guilherme Mello para diretoria do Banco Central Economia El Niño e redução da safra ameaçam alta nos alimentos em 2026