Brasil registra menos exportações em janeiro, mas saldo cresce 85,8%

O ano de 2026 começou mais fraco para o comércio exterior brasileiro. Tanto as importações quanto as exportações apresentaram queda em janeiro quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior. Dados publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) nesta quinta-feira (5/2) mostram que as empresas brasileiras exportaram o equivalente a US$ 25,2 bilhões no período, ao mesmo tempo em que importaram US$ 20,8 bilhões.

Com os resultados, as exportações recrudesceram 1% em janeiro de 2025 ante o mesmo mês do ano anterior, ao passo que as importações caíram 9,8%. Diante disso, o saldo final da balança comercial foi positivo em US$ 4,3 bilhões e cresceu 85,8% no período. Já a corrente de comércio, que representa a soma de importações e exportações, recuou 5,1% e atingiu US$ 46 bilhões.

A queda mais forte das importações no primeiro mês do ano se deve principalmente ao setor de bens intermediários, que apresentou um resultado 15% inferior ao registrado em janeiro de 2025. Além disso, também contribuiu para esse resultado a aquisição menor de combustíveis, que caiu 21,5% no mesmo período, passando de US$ 2,4 bilhões para US$ 1,9 bilhões.

Já em relação às exportações, as maiores quedas vieram da indústria extrativa, com destaque para óleos brutos de petróleo (-7,8%) e minério de ferro e seus concentrados (-8,6%). Por outro lado, as vendas de soja cresceram mais de 90% e atingiram US$ 831 milhões no mesmo período, em virtude de uma safra mais forte no início deste ano.

Com determinados produtos ainda sob o efeito das tarifas adicionais de 50%, as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 25,5% na comparação com janeiro de 2025. Já as vendas para a China cresceram 17,4% e somaram US$ 6,47 bilhões no mesmo período.