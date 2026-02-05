InícioEconomia
Sistema financeiro

BRB tem até sexta para apresentar plano de reforço patrimonial ao BC

Exigência prevê recomposição mínima de R$ 5 bilhões após a compra de R$ 12 bilhões em carteiras do Banco Master

As operações são apontadas como responsáveis pelo enfraquecimento do balanço patrimonial do BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
As operações são apontadas como responsáveis pelo enfraquecimento do balanço patrimonial do BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Banco de Brasília (BRB) tem até esta sexta-feira (6/2) para enviar ao Banco Central (BC) um plano de ações voltado ao reforço de sua estrutura patrimonial, após as operações realizadas com o Banco Master. A proposta deve prever uma recomposição mínima de R$ 5 bilhões, a ser detalhada no documento e, se aprovada, executada em até seis meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A exigência tem como objetivo preservar a solidez financeira do banco e manter a confiança do mercado, estando diretamente ligada às operações realizadas entre 2024 e 2025, quando cerca de R$ 12 bilhões foram direcionados à aquisição de carteiras de crédito consideradas de baixa qualidade e sem garantias financeiras adequadas, compradas da instituição então controlada por Daniel Vorcaro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As operações são apontadas como responsáveis pelo enfraquecimento do balanço patrimonial do BRB. A intervenção do Banco Central ocorreu após a constatação de que os mesmos ativos haviam sido comprados pelo Banco Master de outra instituição por menos da metade do valor posteriormente pago pelo banco brasiliense.

As apurações também indicaram que o Master sequer concluiu a quitação da compra original dessas carteiras, embora tenha recebido os recursos à vista na revenda ao banco brasiliense.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 05/02/2026 14:59 / atualizado em 05/02/2026 15:33
SIGA
x