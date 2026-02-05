Bradesco tem lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bi no 4º Trimestre de 2025

No acumulado de 2025, o lucro somou R$ 24,7 bilhões, alta anual de 26% - (crédito: Divulgação/Bradesco)

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025, alta de 20,6% em doze meses e de 5% frente ao terceiro trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 15,2%, ante 12,7% há um ano. No acumulado de 2025, o lucro somou R$ 24,7 bilhões, alta anual de 26%.

A margem financeira bruta atingiu R$ 19,2 bilhões no quarto trimestre, expansão de 13,2% em base anual e de 2,9% na trimestral. A margem com clientes somou R$ 19,1 bilhões, avanço de 18,4% no ano contra ano e de 2,7% frente ao trimestre anterior.

A margem com mercado foi de R$ 126 milhões no período, queda de 85% na comparação com o quarto trimestre de 2024 e aumento de 27,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A margem financeira líquida totalizou R$ 10,4 bilhões, alta de 17,7% em base anual e de 9,3% no confronto trimestral.