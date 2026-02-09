Mercado reduz projeção de inflação em 2026 pela 5ª semana consecutiva

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) em 2026 foi mantida em 12,25% ao ano - (crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil)

Economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas projeções para a inflação pelo quinto levantamento consecutivo. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (9/2) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 caiu de 3,99% para 3,97%, sinalizando uma leve, mas contínua, melhora nas expectativas de médio prazo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Copom prevê flexibilização dos juros na próxima reunião

Para 2027, a projeção foi mantida em 3,80%. Já as estimativas para 2028 e 2029 seguem ancoradas em 3,50%, nível que se aproxima do centro da meta de inflação perseguida pelo BC.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Selic

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) em 2026 foi mantida em 12,25% ao ano, repetindo o patamar do levantamento anterior. Para 2027, o mercado também preservou a estimativa de 10,50%. Já para 2028, a mediana das expectativas indica uma Selic de 10,00%, enquanto, em 2029, os juros básicos seguem projetados em 9,50% ao ano.

PIB

A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi mantida em 1,80%. Para 2027, o mercado também preservou a projeção de expansão de 1,80%. Já em 2028, a expectativa segue em 2,00%, patamar que igualmente se repete para 2029, segundo a mediana das projeções.

Dólar

Em relação ao câmbio, a estimativa para o dólar em 2026 foi mantida em R$ 5,50. Para 2027, a projeção também segue no mesmo patamar. Já em 2028, houve um leve ajuste para baixo, de R$ 5,52 para R$ 5,50, marcando a primeira semana de recuo nas expectativas. Para 2029, a estimativa permanece em R$ 5,57.