Dólar fecha abaixo de R$ 5,20 pela primeira vez desde maio de 2024

O dólar foi negociado a R$ 5,1950 na taxa de compra - (crédito: Steven Depolo)

O dólar registrou queda de 0,25% nesta quinta-feira (29/1) e encerrou o dia cotado abaixo de R$ 5,2, pela primeira vez desde maio 2024. Na fechamento do pregão, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 5,1950 na taxa de compra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O movimento ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) decidir, na véspera, pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, com sinalização de início do ciclo de cortes em março. A decisão foi acompanhada de perto pelos investidores, assim como os desdobramentos da política monetária norte-americana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o dólar segue caminho de estabilidade dos últimos dias. A divisa apresentou elevada volatilidade ao longo do pregão dessa sessão, chegando a avançar mais de 1% nos momentos de maior estresse.

“O movimento foi impulsionado pelo aumento da aversão ao risco no exterior, em meio à escalada das tensões geopolíticas envolvendo o Irã e à queda das bolsas americanas, com investidores ainda digerindo os resultados das big techs. Esse ambiente mais defensivo levou o ouro a subir cerca de 3% no intraday, movimento que perdeu força ao longo da tarde, com o metal precioso encerrando próximo da estabilidade”, explicou.

Dinâmica semelhante aconteceu no índice DXY (Índice do Dólar Norte-Americano), que passou a recuar conforme o estresse global diminuiu ao longo do pregão com o real acompanhado a perda de força do dólar. “No mercado doméstico, a valorização de aproximadamente 3% do petróleo e também do minério de ferro deu suporte adicional ao movimento de recuperação real”, concluiu Shahini.



*Estagiário sob a supervisão de Cida Barbosa

Saiba Mais Economia "Eu sequer conhecia a imagem dele", diz Haddad sobre Daniel Vorcaro

"Eu sequer conhecia a imagem dele", diz Haddad sobre Daniel Vorcaro Economia Endividamento das famílias brasileiras chega próximo a 50% em 2025

Endividamento das famílias brasileiras chega próximo a 50% em 2025 Economia FGC já pagou R$ 32,5 bilhões a credores do Banco Master

FGC já pagou R$ 32,5 bilhões a credores do Banco Master Economia Emprego formal fecha 2025 com saldo de 1,27 milhão de vagas, pior acumulado desde 2020

Emprego formal fecha 2025 com saldo de 1,27 milhão de vagas, pior acumulado desde 2020 Economia Reforma tributária pressiona empresas a atualizar sistemas e processos, destaca EloGroup

Reforma tributária pressiona empresas a atualizar sistemas e processos, destaca EloGroup Economia Dólar segue estável após Copom manter Selic, enquanto Ibovespa registra queda