InícioEconomia
MERCADO

Dólar fecha abaixo de R$ 5,20 pela primeira vez desde maio de 2024

Movimento acontece após decisão do Copom de manter a taxa Selic em 15% ao ano

O dólar foi negociado a R$ 5,1950 na taxa de compra - (crédito: Steven Depolo)
O dólar foi negociado a R$ 5,1950 na taxa de compra - (crédito: Steven Depolo)

O dólar registrou queda de 0,25% nesta quinta-feira (29/1) e encerrou o dia cotado abaixo de R$ 5,2, pela primeira vez desde maio 2024. Na fechamento do pregão, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 5,1950 na taxa de compra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O movimento ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) decidir, na véspera, pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, com sinalização de início do ciclo de cortes em março. A decisão foi acompanhada de perto pelos investidores, assim como os desdobramentos da política monetária norte-americana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o dólar segue caminho de estabilidade dos últimos dias. A divisa apresentou elevada volatilidade ao longo do pregão dessa sessão, chegando a avançar mais de 1% nos momentos de maior estresse.

“O movimento foi impulsionado pelo aumento da aversão ao risco no exterior, em meio à escalada das tensões geopolíticas envolvendo o Irã e à queda das bolsas americanas, com investidores ainda digerindo os resultados das big techs. Esse ambiente mais defensivo levou o ouro a subir cerca de 3% no intraday, movimento que perdeu força ao longo da tarde, com o metal precioso encerrando próximo da estabilidade”, explicou.

Dinâmica semelhante aconteceu no índice DXY (Índice do Dólar Norte-Americano), que passou a recuar conforme o estresse global diminuiu ao longo do pregão com o real acompanhado a perda de força do dólar. “No mercado doméstico, a valorização de aproximadamente 3% do petróleo e também do minério de ferro deu suporte adicional ao movimento de recuperação real”, concluiu Shahini.

*Estagiário sob a supervisão de Cida Barbosa

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 29/01/2026 18:51
SIGA
x