Ibovespa renova recorde histórico, aos 190 mil pontos; dólar cai

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 1,91% por volta das 13h de hoje (11/2), aos 189.481 pontos - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 1,91% por volta das 13h, aos 189.481 pontos, renovando mais um recorde. O movimento ocorre em meio ao fluxo positivo para ativos locais e à expectativa por novos dados políticos e econômicos. No mesmo horário, o dólar recuava 0,19%, cotado a R$ 5,1820.



No cenário doméstico, investidores monitoravam a divulgação da pesquisa eleitoral Genial/Quaest, além das declarações de autoridades econômicas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de evento promovido pelo BTG Pactual, o que também manteve o mercado atento a possíveis sinalizações sobre política monetária.

No exterior, os mercados norte-americanos abriram sem direção única, à espera do relatório de emprego de janeiro, que havia sido adiado devido à paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. O dado é considerado relevante para as próximas decisões de juros do Federal Reserve. As projeções indicam a criação de 70 mil vagas e taxa de desemprego de 4,4%.

Antes da abertura oficial, os índices futuros em Wall Street mostravam desempenho misto: o Dow Jones avançava 0,06%, enquanto o S&P 500 recuava 0,03%. A Nasdaq registrava queda de 0,17%.



Na Europa, o desempenho também era moderado, com investidores ainda avaliando os impactos da inteligência artificial sobre diferentes setores da economia. O índice STOXX 600 recuava 0,14% durante a manhã. Na Alemanha, o DAX caía 0,51%, enquanto o CAC 40, da França, tinha baixa de 0,42%. O FTSE 100, do Reino Unido, destoava do movimento e subia 0,49%.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

