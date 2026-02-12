Banco do Brasil terá custo de R$ 5 bi com FGC após caso Master

O adiantamento das contribuições terá efeito patrimonial, uma vez que os recursos sairão da tesouraria do banco -

A recomposição do caixa do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), após o caso envolvendo o Banco Master, terá impacto superior a R$ 5 bilhões para o Banco do Brasil. A estimativa foi apresentada pelo diretor financeiro da instituição, Geovanne Tobias, ao comentar os resultados do banco em 2025, nesta quinta-feira (12/2).

“Já foi decidido, no âmbito do FGC, a antecipação de cinco anos de contribuição. Isso, para o Banco do Brasil, fica em torno de R$ 5 bilhões. Além disso, vai ter um aumento na contribuição de 50% de forma extraordinária, que vai aumentar provavelmente uns R$ 450 milhões a R$ 500 milhões a mais nas despesas financeiras”, afirmou.



Segundo o executivo, o adiantamento das contribuições terá efeito patrimonial, uma vez que os recursos sairão da tesouraria do banco, reduzindo o potencial de ganhos atrelados à Selic sobre esse montante.

Apesar do impacto nas despesas, Tobias defendeu a recapitalização do FGC. “Vamos buscar recompor essa liquidez o mais rápido possível, porque a existência do FGC é fundamental para garantir a solidez do sistema financeiro”, enfatizou.

A quebra da instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro tende a produzir efeitos em cadeia sobre o sistema financeiro. A crise que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master e do Will Bank pode consumir cerca de 30% do caixa do FGC, estimado entre R$ 41 bilhões e R$ 47 bilhões, impondo custos adicionais aos grandes bancos.

Em novembro de 2025, o fundo acumulava R$ 125 bilhões em recursos destinados a cobrir depositantes em caso de intervenção ou quebra de instituições financeiras. Com os desembolsos recentes, a estimativa é que o caixa remanescente para novas coberturas fique em torno de R$ 78 bilhões.

Para reduzir o impacto financeiro sobre as instituições, os bancos discutem com o Banco Central a possibilidade de liberação de uma parcela dos depósitos compulsórios — recursos que as instituições são obrigadas a manter recolhidos junto ao BC como instrumento de segurança e política monetária.

A medida já foi adotada em momentos excepcionais, como durante a pandemia, quando parte desses valores foi liberada para ampliar a liquidez e estimular a economia.