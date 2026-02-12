Ibovespa recua 0,53% após recorde; dólar sobe 0,31%

O Ibovespa opera em baixa nesta quinta-feira (12/2), após encerrar a sessão anterior em nível recorde. Por volta das 13h40, o principal índice da Bolsa brasileira recuava 0,53%, aos 188.687 pontos. O mercado acompanha a divulgação de balanços corporativos, com destaque para Ambev (ABEV3) e Vale (VALE3). A Ambev informou lucro líquido de R$ 4,53 bilhões no quarto trimestre, resultado 9,9% inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior.
No câmbio, o dólar apresenta alta após fechar com queda de 0,20%, aos R$ 5,187 na véspera. Às 13h55, o dólar subia 0,25%, cotado a R$ 5,200 na venda. O dólar futuro para março, o mais negociado na B3, caía 0,31%, a R$ 5,193.
No cenário doméstico, investidores também acompanham compromissos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro ocorre em meio a especulações sobre a permanência de Haddad no cargo e discussões sobre possíveis indicações para a equipe econômica e diretorias do Banco Central.
No exterior, os mercados reagem a dados mais fortes do que o esperado sobre o emprego nos Estados Unidos, divulgados recentemente. O resultado reduziu as apostas de cortes de juros no curto prazo pelo Federal Reserve. Novos indicadores do mercado de trabalho, incluindo pedidos semanais de auxílio-desemprego, estão previstos para hoje.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
