Petróleo puxa alta de 5,1% da indústria do Rio em 2025, aponta Firjan

Estado do Rio de Janeiro respondeu por 87,8% do petróleo extraído no país em 2025. - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Impulsionada pelo avanço da extração de petróleo, a produção industrial do Rio de Janeiro cresceu 5,1% em 2025 na comparação com o ano anterior, desempenho bem acima da média nacional, de 0,6%. O resultado colocou o estado com o segundo maior crescimento entre as unidades da federação no período.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (13/2), pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Somente em dezembro, a produção industrial no Rio cresceu 2,3% ante o mês anterior e ficou próximo ao nível recorde alcançado em julho do mesmo ano, ficando somente 1,4% abaixo do pico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O setor que impulsionou o maior crescimento em 2025 foi a Indústria Extrativa, que inclui a extração de petróleo bruto nos principais campos do estado, como Búzios, Tupi e Mero. Neste segmento, a produção avançou 8,9% na comparação com 2024. Vale destacar que o Rio de Janeiro respondeu por 87,8% do óleo extraído no país nesse período.

Leia também: Como os EUA estão vendendo petróleo venezuelano e enviando dinheiro ao governo de Delcy Rodríguez

Por outro lado, a indústria de transformação cresceu de forma mais moderada, em 0,9%. Na avaliação do presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, o patamar elevado da taxa básica de juros – atualmente em 15% ao ano – teve impacto direto na produção industrial no estado. Segundo ele, o avanço maior ainda depende de um “ambiente econômico mais previsível e favorável aos investimentos”.

“Mesmo em um ano eleitoral, é fundamental avançar em uma agenda fiscal crível de reformas estruturais, capaz de reduzir o risco-país e abrir espaço para uma queda sustentável da taxa de juros”, destaca Caetano.

