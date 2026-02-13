Trump avalia reduzir tarifas sobre aço e alumínio após pressão interna

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda aliviar parte das tarifas aplicadas ao aço e ao alumínio. A possível revisão ocorre em meio à pressão política gerada pelo aumento do custo de vida e pela queda nos índices de aprovação às vésperas das eleições legislativas de novembro de 2025.
Em 2025, o governo elevou as tarifas sobre importações de aço e alumínio para até 50% e ampliou a cobrança para produtos fabricados com esses metais, como máquinas de lavar e fornos. A lista de itens atingidos foi expandida e passou a incluir produtos de uso doméstico, como formas de torta e latas de alimentos e bebidas, segundo informações publicadas pelo Financial Times.
Segundo as fontes ouvidas pelo jornal norte-americano, integrantes do Departamento de Comércio e do escritório do representante comercial dos Estados Unidos avaliaram que as tarifas passaram a impactar diretamente os consumidores, com aumento de preços em bens de consumo.
Diante da alta nos preços, o governo concedeu isenções para determinados produtos alimentícios com o objetivo de conter a inflação. Também foram firmados acordos com alguns países, entre eles a China, com redução de tarifas e alívio no mercado interno norte-americano.
Pesquisa do Pew Research Center indica que mais de 70% dos adultos nos Estados Unidos classificam as condições econômicas como regulares ou ruins. Cerca de 52% afirmam que as políticas econômicas de Trump pioraram a situação.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta semana, por 219 votos a 211, uma resolução para revogar as tarifas impostas contra o Canadá, com apoio de seis parlamentares republicanos.
*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
