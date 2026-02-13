Carnaval deve movimentar R$ 14 bi em 2026 com fluxo recorde de turistas

O setor de bares e restaurantes deve ser o principal motor de crescimento para a economia durante o feriado prolongado - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A movimentação financeira durante o feriado prolongado de Carnaval em 2026 deve bater recorde, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Dados divulgados nesta sexta-feira (13/2) apontam crescimento de 3,8% em relação ao ano anterior, com volume estimado em R$ 14,48 bilhões.



O principal fator que eleva o otimismo do comércio neste ano é o número maior de turistas no país, além da estabilização de preços de serviços considerados essenciais. Diante desse cenário, a entidade também prevê a abertura de 39,2 mil vagas de empregos temporários.

O setor de bares e restaurantes deve ser o principal motor de crescimento para a economia durante o feriadão, segundo a entidade, com uma expectativa de movimentação de R$ 5,77 bilhões. Na sequência, também devem ser destaque as empresas de transporte rodoviário e aéreo (R$ 3,73 bilhões) e os serviços de hospedagem em hotéis e pousadas (R$ 1,44 bilhão).

Os três setores somados representam praticamente três quartos de toda a receita gerada durante o Carnaval. Atualmente, o faturamento do turismo no país já é 13% maior do que o registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19.

Na avaliação do presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o feriado prolongado representa a última oportunidade para que o comércio e o turismo terminem a alta temporada de verão e comecem o ano com bons resultados.

“É o momento de mostrarmos o que temos de melhor em nosso país também para os visitantes estrangeiros, que cada vez mais elegem o Brasil como destino, o que ficou comprovado com o recorde de turistas internacionais que recebemos em 2025”, destaca.

Nível recorde de turistas

Além da projeção sobre a economia, a CNC também estima uma entrada recorde de visitantes internacionais. Para fevereiro de 2026, a entidade prevê a chegada de 1,42 milhão de turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 4% ante o mesmo período do ano anterior. O economista-chefe da entidade, Fábio Bentes, reforça que a movimentação financeira também deve ser impulsionada pela queda da inflação acumulada nos últimos meses

“Os indicadores econômicos na virada do ano mostram um sinal positivo para o comércio, aliado ao pleno emprego e a uma relativa maior remuneração do trabalhador. Estes fatores, combinados à crescente presença de estrangeiros com sua moeda valorizada, criam um ambiente propício para o recorde de faturamento do setor no carnaval”, avalia o especialista.

