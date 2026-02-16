BRB informa renúncia de dois conselheiros fiscais

No fato relevante publicado pelo BRB, os dois conselheiros informaram desconhecer a indicação do fundo controlado pela Reag - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Banco de Brasília (BRB) comunicou na noite da última sexta-feira (13/2) a renúncia de dois conselheiros fiscais da instituição e de um fundo de investimento administrado pela Reag investimentos, liquidado extrajudicialmente em janeiro de 2026. Os efeitos da renúncia do conselheiro titular, Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, e seu suplente, Celivaldo Elói Lima de Sousa, foram imediatos, de acordo com o banco do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, ambos teriam sido indicados pelo governador Ibaneis Rocha em março de 2025, ao lado da então chefe de gabinete do emedebista, Juliana Monici Souza Pinheiro, que herdou a outra vaga no banco. Além da indicação do chefe do Executivo, os dois também teriam indicação atribuída ao Fundo Borneo, administrado pela Reag, do empresário João Carlos Mansur.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No fato relevante publicado pelo BRB, os dois conselheiros informaram desconhecer a indicação do fundo controlado pela Reag. “Declaro que desconheço integralmente tal indicação. Declaro ainda que não possuo qualquer vínculo, relação ou conhecimento acerca do referido fundo, tampouco conheço seus representantes ou administradores”, atestaram.

Apesar de negarem conhecimento, a indicação atribuída ao fundo da Reag já constava na ata da reunião que elegeu os dois conselheiros ainda no primeiro semestre do ano passado. No comunicado sobre a renúncia dos agora ex-conselheiros, o BRB ressalta que “conduz suas atividades com responsabilidade, ética e transparência, e reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre atos e fatos relevantes”.