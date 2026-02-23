CNC debate impactos da proposta que acaba com a escala 6x1

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou nesta segunda-feira (23/2) um debate para discutir propostas de alterações na legislação trabalhista e seus efeitos sobre o setor produtivo. Roberto Lopes, advogado especialista da CNC, afirmou durante o evento que “qualquer mudança nas regras trabalhistas precisa ser precedida de análise técnica e estudo de impacto econômico”.
Para o advogado, “medidas que alteram jornada ou organização do trabalho têm reflexo direto nos custos das empresas e na dinâmica do emprego formal”.
O especialista destacou ainda que o comércio e o setor de serviços operam com margens reduzidas. “É fundamental considerar a realidade das micro e pequenas empresas, que têm menor capacidade de adaptação”, declarou. Para ele, “a previsibilidade regulatória é essencial para garantir segurança jurídica e planejamento empresarial”.
O advogado também defendeu que o debate deve envolver diferentes segmentos. “Uma discussão dessa natureza precisa ouvir trabalhadores, empresários e o poder público, sob pena de gerar desequilíbrios”, disse.
“Decisões sem avaliação criteriosa podem impactar preços, oferta de empregos e nível de atividade econômica”, emendou.
