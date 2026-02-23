Mercado reduz projeção da Selic pela primeira vez no ano

A projeção do PIB em 2026 subiu de 1,80% para 1,82%, na primeira alta após semanas de estabilidade. - (crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil)

Economistas do mercado financeiro revisaram para baixo, pela primeira vez no ano, as projeções para a taxa básica de juros. O movimento veio acompanhado de cortes nas estimativas de inflação e de juros para 2026, além de leve alta na previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) e redução na expectativa para o dólar.

De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23/2) pelo Banco Central (BC), a estimativa para a Selic ao fim de 2026 recuou de 12,25% para 12,13%. Para 2027, a estimativa foi mantida em 10,50%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 10,00% e 9,50%, respectivamente.



No caso da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a projeção para 2026 recuou de 3,95% para 3,91%, na sétima semana consecutiva de queda. Para 2027, a estimativa foi mantida em 3,80%. As previsões para 2028 e 2029 também permaneceram estáveis, em 3,50%.

PIB e dólar

Para o crescimento da economia brasileira, a projeção do PIB em 2026 subiu de 1,80% para 1,82%, na primeira alta após semanas de estabilidade. Para 2027, a estimativa foi mantida em 1,80%. Já para 2028 e 2029, a mediana permaneceu em 2,00%.

No câmbio, a estimativa para o dólar ao fim de 2026 recuou de R$ 5,50 para R$ 5,45. Para 2027 e 2028, a projeção foi mantida em R$ 5,50. Já para 2029, houve leve alta, de R$ 5,51 para R$ 5,52.