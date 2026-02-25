CPI convoca Campos Neto e Paulo Guedes e aprofunda cerco ao Banco Master

As convocações ampliam o escopo das investigações e avançam sobre a área econômica da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (25/2), a convocação do ex-ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro Paulo Guedes e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ampliando o alcance das investigações para a área econômica da gestão anterior.

De acordo com o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), as convocações aprovadas são essenciais para aprofundar as investigações e esclarecer possíveis conexões entre o crime organizado nas mais altas camadas do poder público.

"Não necessariamente são pessoas investigadas, nós convocamos testemunhas também. São personagens fundamentais, porque o crime organizado só prospera com infiltração no mercado financeiro", disse.

Parte significativa dos requerimentos aprovados pela comissão tem como foco o Banco Master, incluindo apurações sobre negociações envolvendo o ex-controlador da instituição, Daniel Vorcaro.

O colegiado também aprovou a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), além da quebra de sigilo da Maridt Participações S.A., empresa da qual o magistrado é sócio.

A comissão aprovou medidas envolvendo empresas ligadas à instituição financeira e também o convite para que a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, preste esclarecimentos.