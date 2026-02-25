Vítima que acusa desembargador de assédio diz que buscará Justiça; veja vídeo

"A minha intenção com o meu relato foi prestar apoio a uma insatisfação coletiva, diante de uma decisão judicial que todos já conhecem", afirma Saulo Láuar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ator Saulo Láuar, primo em terceiro grau do desembargador Magid Nauef Láuar, responsável por inocentar um homem de 35 anos que mantinha relações com uma menina de 12 anos, em Minas Gerais, postou um vídeo afirmando que precisou abrir mão de sua vida pessoal para poder colaborar com a sociedade, com a Justiça. O desembargador agora está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de abusar do primo, quando ele tinha 14 anos, e de uma estagiária, também adolescente à época.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: TJMG anula condenação por estupro de vulnerável contra menina de 12 anos

Ao julgar o caso de abuso contra a menina de 12 anos este mês, o desembargador Magid Nauef entendeu que o acusado e a menor mantinham um vínculo, que classificou como “vínculo afetivo consensual”. O entendimento levou à derrubada da sentença de primeira instância, que havia condenado o réu a nove anos e quatro meses de reclusão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a repercussão do caso, Saulo Láuar veio a público fazer a denúncia. Nesta quarta-feira (25/2), ele postou um vídeo agradecendo o apoio que vem recebendo, afirmando que esse está sendo o seu maior desafio. “A minha intenção com o meu relato foi prestar apoio a uma insatisfação coletiva, diante de uma decisão judicial que todos já conhecem. Em razão da minha experiência pessoal, eu senti que eu não poderia me omitir e foi muito mais forte do que o meu desejo pessoal de manter aquilo comigo”, relatou.





“Eu tive que abrir mão da minha intimidade, eu tive que expor a minha família por algo que eu acreditei ser maior, ainda que eu não soubesse a dimensão que isso causaria. Para mim, me desnudar dessa maneira não é motivo de vergonha, é um privilégio, é uma honra para mim poder contribuir com essa dor coletiva”, continuou.

Leia também: Ministra detalha ações de enfrentamento à violência contra mulheres

Láuar relatou ainda a preocupação da família com a sua segurança pessoal. “Então, se cuidem, procurem redes de apoio, procurem movimentos no limite da realidade de cada pessoa para que, a partir de agora, vocês possam abrir esse espaço para que bons sentimentos ocupem no lugar dessa ferida. A minha família está sofrendo muito. A minha família, em especial minha mãe e meu irmão, tem temido pela minha segurança”, desabafou.

Saulo afirmou que a família da mulher que também veio a público acusar o desembargador está com medo. “A família da outra vítima que se manifestou na minha postagem também tem temido pela segurança, obviamente. Mas eu já entendi que essa história não é mais minha. Essa história ultrapassa a minha vida. Com medo ou sem medo, sozinho ou acompanhado, eu vou seguir até o fim daquilo que eu posso fazer por isso. Ainda que seja a última coisa que eu faça na minha vida”, afirmou o ator.