InícioEconomia
ORIENTE MÉDIO

Bolsas dos Emirados Árabes fecharão por tempo indeterminado

Anúncio foi feito neste domingo (1°/3) pela Autoridade do Mercado de Capitais do país, a comissão de valores mobiliários local

Ficarão fechadas as bolsas de valores de Abu Dabi, a Abu Dabi Securities Exchange (ADX), e de Dubai, a Dubai Financial Markets (DFM) - (crédito: Nelson Almeida/AFP)
Ficarão fechadas as bolsas de valores de Abu Dabi, a Abu Dabi Securities Exchange (ADX), e de Dubai, a Dubai Financial Markets (DFM) - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

A partir desta segunda-feira (2/3), os mercados dos Emirados Árabes Unidos fecharão por tempo indeterminado. O anúncio foi feito neste domingo (1°/3) pela Autoridade do Mercado de Capitais do país, a comissão de valores mobiliários local após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e da retaliação do iraniana a alvos norte-americanos em países árabes do Golfo, como os Emirados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a agência reguladora, ficarão fechadas as bolsas de valores de Abu Dabi, a Abu Dabi Securities Exchange (ADX), e de Dubai, a Dubai Financial Markets (DFM).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A Autoridade continuará a monitorar de perto os desdobramentos na região e avaliará a situação de forma contínua", diz comunicado do órgão.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 01/03/2026 21:41
SIGA
x