Bolsas dos Emirados Árabes fecharão por tempo indeterminado

A partir desta segunda-feira (2/3), os mercados dos Emirados Árabes Unidos fecharão por tempo indeterminado. O anúncio foi feito neste domingo (1°/3) pela Autoridade do Mercado de Capitais do país, a comissão de valores mobiliários local após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e da retaliação do iraniana a alvos norte-americanos em países árabes do Golfo, como os Emirados.

Segundo a agência reguladora, ficarão fechadas as bolsas de valores de Abu Dabi, a Abu Dabi Securities Exchange (ADX), e de Dubai, a Dubai Financial Markets (DFM).

"A Autoridade continuará a monitorar de perto os desdobramentos na região e avaliará a situação de forma contínua", diz comunicado do órgão.

*Com informações da Agência Estado

