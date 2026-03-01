InícioMundo
Trump diz que nova liderança do Irã "quer negociar"

Presidente norte-americano afirma que aceitou conversar com iranianos e cobra que acordo poderia ter sido feito antes

A declaração foi dada em entrevista por telefone à revista 'The Atlantic' - (crédito: AFP)
A declaração foi dada em entrevista por telefone à revista 'The Atlantic'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (1º/3) que a nova liderança iraniana quer negociar e que ele concordou em abrir diálogo. A declaração foi dada em entrevista por telefone à revista norte-americana The Atlantic.

“Eles querem conversar, e eu concordei em conversar, então conversarei com eles. Eles deveriam ter feito isso antes”, disse Trump, ao comentar que, na avaliação dele, Teerã demorou a aceitar um acordo considerado “prático e fácil”. Questionado sobre quando o contato deve ocorrer, respondeu que não poderia revelar detalhes. 

O presidente também afirmou que alguns dos negociadores iranianos com quem os Estados Unidos vinham tratando nas últimas semanas morreram nos ataques. “A maioria dessas pessoas se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos lidando se foram, porque aquele foi um grande golpe. Eles tentaram ser espertos demais”, declarou.

No sábado (28/2), Trump publicou um vídeo nas redes sociais chamando a população iraniana a se levantar contra o regime após os bombardeios que resultaram na morte do líder do Irã, Ali Khamenei. Ele afirmou que os iranianos teriam, agora, a oportunidade de “assumir o controle do próprio destino”. 

“Agora vocês têm um presidente que está lhes dando o que querem. Então, vamos ver como vocês respondem”, afirmou. “Agora é o momento de assumirem o controle do seu destino e de libertarem o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance”.

Perguntado se estaria disposto a prolongar a ofensiva militar para apoiar um eventual levante popular, Trump evitou se comprometer. Disse que avaliaria a situação “no momento em que ela acontecer”.

“Isso vai acontecer. Vocês estão vendo isso, e eu acho que vai acontecer. Muita gente está extremamente feliz lá e em Los Angeles e em muitos outros lugares”, disse.

O presidente também afirmou que a ofensiva não deve prejudicar os republicanos nas eleições de meio de mandato e defendeu o desempenho econômico do país. “Temos a maior economia que já tivemos. Está pronta para explodir. E, em muitos casos, já está. Poderia ter havido um aumento enorme nos preços em relação ao petróleo, se as coisas tivessem dado errado”.

Os Estados Unidos confirmaram neste domingo, as primeiras mortes norte-americanas na operação. Três militares morreram e cinco ficaram gravemente feridos.

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/03/2026 14:41
