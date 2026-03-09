Mercado volta a elevar expectativa para taxa de juros em 2026

Apesar da projeção maior, a perspectiva para os juros ao final do ano ainda é menor do que a apurada há um mês - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Agentes do mercado financeiro voltaram a elevar a perspectiva para a Taxa Básica de Juros ao final de 2026. De acordo com o relatório de mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (9/3) pelo Banco Central, a mediana das expectativas para a Selic passou de 12% ao ano (a.a.) no boletim publicado na semana anterior, para 12,13% na última sondagem.

Apesar da projeção maior, a perspectiva para os juros ao final do ano ainda é menor do que a apurada há um mês, quando a maioria dos agentes apontavam para uma taxa de 12,25% a.a. em dezembro de 2026. Atualmente, a Selic permanece no patamar de 15% anuais desde a reunião de junho do ano passado. Mesmo assim, há uma boa chance de um corte de 0,25% já no próximo encontro, marcado para os dias 17 e 18 de março.



Ao mesmo tempo em que elevou a projeção para a taxa de juros, o mercado reduziu a previsão do câmbio para 2026, de R$ 5,42 para R$ 5,41. Há quatro semanas, a expectativa era de um dólar na casa dos R$ 5,50 até o fim do ano. Vale destacar que a pesquisa divulgada nesta segunda é a primeira que leva em consideração os efeitos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, deflagrada no último dia 28 de fevereiro.

Em relação à inflação, a mediana das expectativas no mercado financeiro segue a mesma da semana passada, com uma previsão de avanço em 3,91% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o fim do ano. Já para 2027, a projeção passou de 3,79% para 3,8%.



Também não houve mudança na perspectiva para o crescimento da economia brasileira este ano. A estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) ao final de 2026 segue 1,82%, no mesmo nível da semana anterior. Para os anos seguintes, também não houve mudanças.