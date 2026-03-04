Gasto público ajuda PIB de 2,3% em 2025

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, divulgado, nesta terça-feira (3), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmou o impacto dos juros elevados na atividade econômica, como era esperado pelo mercado. No último trimestre de 2025, o PIB registrou variação positiva de 0,1% na comparação com o terceiro trimestre, quando a variação foi zerada após a revisão da taxa anterior, também de 0,1%, pelo IBGE.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com esse resultado, o PIB apresentou, no ano, crescimento de 2,3%, desacelerando em relação a 2024, quando o indicador de riqueza do país cresceu 3,4%. Foi a menor taxa de expansão da atividade desde o tombo de 3,3% em 2020, durante a pandemia da covid-19. Na comparação com o mesmo período de 2024, o avanço foi de 1,8%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Ibovespa amarga queda em meio a conflito no Oriente Médio e dólar dispara

Em valores correntes, o PIB somou R$ 12,7 trilhões e a renda per capita — que resulta da divisão do PIB pela população — cresceu 1,9% em relação ao ano passado, para R$ 55,9 mil.

O resultado do PIB divulgado pelo IBGE ficou em linha com as apostas do mercado e do Ministério da Fazenda, que, no mês passado, revisou de 2,2% para 2,3% a previsão de crescimento do PIB de 2025. Os dados do instituto mostram que os principais impulsos do PIB no último trimestre do ano foram a agricultura, que cresceu 0,5% na comparação com o trimestre anterior e 11,7% na comparação anual. Já os serviços, que mais pesam na composição do PIB (quase 70%), apresentaram avanço de 1,8% no ano, enquanto a indústria teve alta de 1,4% no ano, mas recuou 0,7% no último trimestre.

Consumo

Todavia, um dos dados que mais chamou a atenção dos analistas foi o aumento do consumo do governo, que cresceu 3,6% no último trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período de 2024 e 2,1% no acumulado do ano. Enquanto isso, o consumo das famílias avançou 1,3% no ano, taxa inferior aos gastos do governo, refletindo os impactos do aperto monetário capitaneado pelo Banco Central.

Leia também: Petróleo e dólar sobem após ofensiva de EUA e Israel contra o Irã

"Os serviços, que são um importante componente do PIB, apresentaram forte crescimento, especialmente serviços de informação e comunicação (com alta de 6,5% no ano) e serviços financeiros (alta de 2,9%), que cresceram acima da média anual do PIB. Mas o consumo do governo veio mais forte do que o esperado e isso vem ocorrendo nos três anos do atual governo, e revela que, tirando o agronegócio e as exportações, é o Estado que vem ganhando mais protagonismo no PIB", avaliou a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Matos contou que esperava queda de 0,1% no PIB do quarto trimestre na margem (em relação ao trimestre anterior), e reconheceu que esse gasto maior do governo foi um dos fatores que surpreenderam e ele coincide com o enfraquecimento do consumo das famílias em meio ao aumento da inadimplência diante da política monetária mais restritiva do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano desde junho do ano passado, contribuindo para a desaceleração da atividade.

Leia também: Congresso aprova PL que cria sistema unificado de apoio à exportação

Conforme os dados do IBGE, o consumo do governo somou R$ 710,8 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, mas, no acumulado do ano, esse componente do PIB somou R$ 2,4 trilhões, acima dos R$ 2,1 trilhões contabilizados com a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que mede os investimentos no país e recuou 3,1% na comparação trimestral.

O economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria, também demonstrou preocupação com o aumento dos gastos do governo. "Isso reflete o aumento do gasto público após o fim do teto de gastos com a substituição de uma regra que já morreu e que não consegue estabilizar a dívida pública em relação ao PIB", criticou Mailson, lembrando que o país segue crescendo abaixo da média global, o que limita o país para sair da armadilha da renda média baixa.

O crescimento do PIB brasileiro ficou abaixo da média dos países emergentes e dos membros do Brics, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais seis novos integrantes, de acordo com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

Segundo Agostini, o processo de desaceleração do PIB brasileiro fez o país perder uma posição no ranking global, para a 11ª colocação, com um PIB em dólares de 2,268 bilhões. "Essa perda de posição não é demérito do Brasil, porque a Rússia teve uma valorização muito forte do rublo depois de ter tido uma desvalorização gigantesca em 2023, no início da guerra com a Ucrânia", explicou Agostini.



