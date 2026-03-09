Tensão no Oriente Médio: dólar recua com ataques dos EUA a usinas iranianas

A queda da moeda norte-americana frente ao real vai na contramão do movimento observado no resto do mundo - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar comercial abriu as negociações no primeiro dia da semana com uma queda mais consistente em relação ao real. Já no início da tarde desta segunda-feira (9/3), o câmbio da moeda norte-americana operava em baixa de 1,4%, cotado a R$ 5,21, por volta das 14h (horário de Brasília). Na semana anterior, a divisa fechou a sessão de sexta-feira sendo vendida a R$ 5,28, após subir mais de 2% nos últimos cinco dias.

A queda da moeda norte-americana frente ao real vai na contramão do movimento observado no resto do mundo. O Índice DXY – que mede a força do dólar ante outras divisas internacionais — opera praticamente estável no começo da tarde nesta segunda-feira.

No mercado de ações, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) opera praticamente estável, no “zero-a-zero” após uma semana para esquecer, em que perdeu mais de 10 mil pontos. O principal destaque do dia é as ações da Petrobras (PETR3;PETR4), que sobem próximas de 4%, impulsionadas pela valorização no preço do barril de petróleo no exterior.