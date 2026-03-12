Governo se reúne com distribuidoras para cobrar repasse de isenção a consumidores

O governo Lula vem criticando a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro por ter privatizado a BR Distribuidora, o principal braço da Petrobras nesse setor - (crédito: IG Economia)

Um grupo de ministros do governo federal se reúne na tarde desta quinta-feira (12/3) com representantes das maiores distribuidoras privadas de combustíveis para tratar sobre a medida provisória que prevê isenção do Programa de Integração Social / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) sobre o preço do diesel vendido pelas refinarias. A MP foi assinada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já está em vigor.

A preocupação do governo é com o repasse do valor descontado com o fim do imposto federal de forma temporária pelas distribuidoras. Desde o início da guerra no Oriente Médio e o consequente aumento no preço do petróleo internacional, cresce a pressão também sobre os combustíveis no Brasil, sobretudo o diesel, como destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista coletiva pela manhã.

“É com o diesel que estamos mais preocupados e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática”, disse o chefe da pasta a jornalistas, que acrescentou: “Todo o escoamento da produção é feito por caminhões a diesel, todo o plantio é feito com maquinário agrícola que usa diesel, ou seja, o diesel é um elemento importante da economia brasileira”.

O governo Lula também vem criticando a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro por ter privatizado a BR Distribuidora, o principal braço da Petrobras nesse setor. Após deixar de ser uma estatal, a empresa atua sob o nome Vibra Energia. Apesar das críticas, cláusulas no contrato de privatização dificultam a reversão desse processo e o governo pensa em outras alternativas para o escoamento da produção da companhia.

Participam da reunião nesta tarde o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, além de Rui Costa (Casa Civil), Wellington César (Justiça), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan — principal nome cotado para assumir o ministério no lugar de Fernando Haddad antes das eleições.